Tim Ahli Diagnosis Penyebab Banjir dan Genangan di Pontianak

PONTIANAK - Kota Pontianak jadi menerima bantuan teknis pengelolaan resiko dan ketahanan bencana banjir dari World bank dan The Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR).

Bantuan tersebut yang sumber dananya berasal dari Switzerland melalui Bank Dunia.

"Mereka akan membantu dengan menurunkan tim untuk menangani permasalahan genangan atau banjir di Kota Pontianak secara permanen," ujar Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono usai melakukan pertemuan dengan pihak Bank Dunia dan Bappenas di Aula Rohana Muthalib Kantor Bappeda Kota Pontianak, Senin (26/8/2019).

Ia berharap bantuan yang diterima tidak hanya berupa bantuan teknis saja, tetapi juga bantuan pendanaan.

Dalam hal ini, penanganan genangan dan banjir di Kota Pontianak mendapat dukungan melalui Bank Dunia dan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Sasaran bantuan teknis ini secara menyeluruh di wilayah Kota Pontianak. Bahkan daerah pinggiran kota juga masuk dalam kajian mereka," ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya mengatakan tim pakar dan peneliti dari Bank Dunia masih dalam tahap kajian teknis. Selanjutnya, akan dituangkan dalam Detail Engineering Design (DED).

Kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam hal penangan banjir dan genangan yang kerap melanda kota pontianak.

"Nanti tentu akan dikualifikasikan mana menjadi skala prioritas dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, kota dan kita harapkan sumber pendanaannya dari Bank Dunia juga," ujarnya.

