Kurban di Lantamal XII Pontianak, Laksma Greg Agung Serahkan Secara Simbolis Seekor Sapi

PONTIANAK - Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) XII Pontianak Laksma TNI Greg Agung W.D., M. Tr ( Han) menyerahkan secara simbolis hewan kurban berupa seekor sapi kepada ketua panitia kurban Hari Raya Idul Adha 1440 H, Mayor Laut (E) Khoirul .

Penyerahan secara simbolis ini di lakukan Danlantamal XII Pontianak di dampingi para Asisten Danlantamal XII di hadapan para Jama’ah shalat Idul Adha bertempat di Lapangan Apel Mako Lantamal XII Jalan Komodor Yos Sudarso No.1 Pontianak Kalimantan Barat (11/8/2019).

Pada Sholat Idul Adha 1440 H tahun 2019 Panitia Kurban Lantamal XII Pontianak menerima sebanyak 4 ekor sapi dan 16 ekor Kambing yang akan dikurbankan dan membagikan hewan kurban tersebut kepada masyarakat sekitar yang berhak menerima.

Sholat Idul Adha 1440 H tahun 2019 di Lapangan Apel Mako Lantamal XII Pontianak diikuti Kurang Lebih 1.500 jamaah dari prajurit dan PNS Lantamal XII Pontianak dan masyarakat sekitar, pelaksanaan Sholat Idul Adha 1440 H tahun 2019 dimulai pukul07.00 WIB dan bertindak selaku imam solat dan penceramah dari Dosen IAIN Pontianak Ustadz Iskandar, M.Ag.

Dalam ceramahnya Ustadz Iskandar, M.Agmenyampaikan tentang kisah Nabi Ibrahim AS yang diperintahkan Allah Swt untuk menyembelih anak kesayangannya Nabi Ismail As dengan ketakwaan nabi Ismail AS terhadap Allah Swt dan Ketaatan kepada orangtuanya maka Nabi Ismail AS dengan ikhlas dan rela mengorbankan jiwa raganya untuk dikurbankan sehingga pada saat dikurbankan Allah swt menggantinya dengan seekor Kambing dari sini dapat kita ambil hikmahnya bahwa Allah Swt menguji keimanan Nabi Ibrahim AS apakah ia lebih cinta kepada Tuhan (Khalik) atau lebih cinta kepada anaknya (Nabi Ismail AS).

Pelaksanaan penyembelihan hewan Kurban dilaksanakan selesai Solat Idul Adha dan merupakan wujud rasa syukur yang ditujukkan seluruh umat muslim kepada Allah Swt atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikan dengan berkurban kita dilatih untuk peka dan peduli kepada sesama. Hal ini dalam rangka menumbuhkembangkan spirit pengorbanan untuk berbagi dengan yang lain dalam rangka pembentukan karakter masyarakat dan bangsa yang beradab dibuktikan dengan membagikan daging kurban untuk dinikmati orang lain dengan memprioritaskan kaum fakir miskin yang lebih membutuhkan.

Turut hadir dalam kegiatan penyerahan dan penyembelihan hewan kurban Para Asisten, Dansatrol, Dandenma, Perwira, Bintara, Tamtama , Pns dan Keluarga Besar Lantamal XII Pontianak.