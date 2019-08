TRIBUNWIKI: Sering Terlibat di Proyek yang Sama, Selain Aktor Tora dan Vincent, Ada Siapa Lagi?

PONTIANAK - Menjadikan partner dalam karya seni perfilman sering mereka lakoni bersama.

Chemistry itupun muncul saat beberapa aktor ini muncul untuk memerankan suatu film.

Berikut adalah jajaran aktor-aktor yang kerap bersanding dengan satu sama lain di dalam proyek yang sama yang dilihat dari TIX.id.

1. Tora dan Vincent

Jika di industri televisi Vincent Rompies kerap kali tampil bersama Desta yang memang sudah sangat lekat sebagai duo presenter yang sangat klop satu sama lain. Akan tetapi beda halnya di industri film. Vincent kerap kali dipasangkan dengan aktor yang tak kalah konyol yaitu Tora Sudiro. Rekam jejak duet antara Tora dan Vincent pun lumayan diperhitungkan di ranah komedi. Sudah banyak judul film yang menampilkan duet Vincent-Tora. Diantaranya Tri Mas Getir (2008), Krazy Crazy Krezy (2009), Preman in Love (2009), sampai Benci Disko (2009).

2. Ringgo dan Desta

Seperti yang sudah disebutkan di atas, Desta dan Vincent dianggap paket lengkap oleh sebagian penggemar. Apalagi kalau sering menyaksikan kolaborasi kocak keduanya di acara TV. Nyatanya, di layar lebar Desta lebih sering main satu film bersama Ringgo Agus Rahman.

Ada banyak film yang sudah mereka mainkan bersama dan sebagian besar bergenre komedi. Entah mereka jadi sahabat, musuh, atau pun sama-sama jadi cameo. Sebut saja film Oh My God (2008), Si Jago Merah (2008), Jagad X Code (2009), Bukan Malin Kundang (2009), Jakarta Maghrib (2010), 3 Pejantan Tanggung (2010), sampai film waralaba Get Married.

3. Ernest dan Ge

Dua jebolan ajang pencarian stand up comedy ini nyatanya sukses dalam berkarir di bidang film. Apalagi, Ernest juga berkecimpung dalam penulisan skenario, penyutradaraan, hingga menjadi produser film. Sebagai seorang aktor juga, Ernest ternyata sering main film brsama Ge Pamungkas.

Ada beberapa film terutama film yang dibesut oleh Ernest, yang melibatkan mereka berdua. Mulai dari Comic 8 (2014), Ngenest (2015), Cek Toko Sebelah (2016), Susah Sinyal (2017), sampai yang terbaru, Ghost Writer. Meski sering main film bareng, bukan berarti keduanya memiliki portofolio yang sama. Misalnya saja film Aisyah: Biarkan Kami Bersaudara (2016) yang menampilkan Ge tanpa Ernest atau sebaliknya di Rudy Habibie (2016) yang menampilkan Ernest tanpa ada Ge.

4. Yayan dan Cecep

Bukan hanya dalam genre komedi yang menuntut chemistry para aktornya. Film aksi penuh laga pun memperhitungkan betul kepiawaian yang satu ini. Dalam genre film aksi, Indonesia memiliki Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman yang sudah tidak perlu diragukan lagi chemistry keduanya jika berada dalam satu film.

Kiprah dua aktor laga yang beken ini juga tidak main-main. Bahkan, sampai tingkat internasional. Kalian bisa lihat keduanya beraksi di John Wick 3. Selain itu keduanya juga tampil sebagai cameo dalam Star Wars: The Force Awakens (2015). Di Indonesia, performa duet maut ini juga bisa kita saksikan di film The Raid (2011) dan Wiro Sableng (2018) dan yang terbaru adalah film John Wick 3: Parabellum dimana keduanya harus berduel dengan Keanu Reeves.