Robert Rosenberg, DO, penulis Sleep Soundly Every Night, Feel Fantastic Every Day , merekomendasikan agar menjauhkan perangkat elektronik seperti smartphone dari diri kita satu jam menjelang tidur agar tidur kamu lebih sehat, dan berkualitas.

Memainkan smartphone ketika hendak tidur juga akan merusak kesehatan mata kamu lho, jadi jangan sampai menggunakan smartphone sampai tengah malam ya ladies, tidurlah yang cukup agar kesehatanmu tetap terjaga.

2. Minum Obat-Obat Tertentu