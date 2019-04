Future Leaders XL Axiata Mengusung Tema Internet Of Things, Ini Penjelasannya

PONTIANAK - XL Axiata menggelar kegiatan sosialisasi Future Leader di Gedung Konferensi Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak. Kegiatan ini diikuti sekitar 300 mahasiswa, Rabu (10/4/2019).

Kegitan Future Leaders tahun ini mengusung tema tentang Internet Of Things. Dan pembahasan ini disampaikan langsung oleh Head of IoT Innovation XL Axiata, Boy Wicaksono.

“Internet Of Things merupakan salah satu teknologi kunci, penting, utama dari yang namanya industrial revolusion 4.0 dan seperti yang kita ketahui sama-sama juga industri powerpoint ini sudah menjadi salah satu fokus dari pemerintah dimana tahun lalu, bulan april 2018 Pemerintah melalui come in patient mencanagkan program made in Indonesia powerpoint O dimana ada program konferensi dari pemerintah untuk mensuport di terapkannya industri powerpoint of Indonesia,” papar Head of IoT Innovation XL Axiata, Boy Wicaksono.

Maka dari itu XL Axiata berinisiatif untuk mengenalkan Internet Of Things atau IoT sebagai bagian dari industri powerpoint kepada para mahasiswa di Pontianak, Kalbar dan nantinya akan menjadi bagian program di Future Leaders.

Boy mengatakan jika Internet Of Things sebenarnya hanya sebagai tools yang bisa digunakan untuk memecahkan berbagai masalah, karena sebelumnya kalau melihat digitalisasi yang terjadi saat ini hanya menyentuh hal yang bersifat software bits, sehingga hal yang memang bentuknya software.

Dengan adanya IoT sekarang ini, manusia bisa mulai menjangkau benda-benda fisik yang tidak terhubung internet.

Sebelumnya manusia hanya sebagai pemakai teknologi digital sehingga masalah yang dipecahkan juga melalui mediasi manusia, seperti contoh jaman sekarang manusia bisa memesan ojek melalui aplikasi. Jadi dengan adanya IoT benda-benda tersebut dapat terhubung secara langsung.

“Seperti contoh gampangnya yaitu yang tadi sudah di paparkan IoT bisa membantu peternak meningkatkan hasil peternakanannya dengan cara menonitor keadaan sapinya yang dipasang oleh alat sensor sehingga peternaknya bisa tahu persis, sapinya ini apakah perlu makan, sapinya sakit, apakah sapinya sudah waktunya untuk kawin ? jadi bisa dapat hasil yang optimal dari peternakannya. Jadi itu kenapa sebabnya kita mengusung tema IoT untuk program future leaders ini,” jelas Boy Wicaksono.

Ia berharap bahwa mahasiswa harus mulai awere karena saat ini sedang terjadi perubahan di dunia industi powerpoint O dengan berbagai teknologi terkait.

IoT dan Industri Powerpoint O ini akan menyentuh berbagai macam aspek dan cepat atau lambat akan terekpost oleh teknologi industri powerpoint O ini .

“Oleh sebab itu setelah mulai awere diharapkan nanti mahasiswa-mahasiswa di Pontianak, di Kalbar umumnya sudah mulai berfikir dampaknya apa dibidang pekerjaan yang akan geluti dan kalau sudah memikirkan dampaknya seperti apa mereka sudah mulai melakukan langkah berikutnya yaitu antisipasi untuk mempersiapkan diri supaya tidak tertinggal nantinya, bukan saja oleh rekan-rekan se Indonesia tapi bahkan yang lebih ditakutkan nanti mahasiswa indonesia tertinggal dr rekan-rekannya diluar. Jadi kita memang ingin membantu rekan-rekan mahawsiswa untuk siap terjun didunia kerja,” pungkasnya.(Mia)