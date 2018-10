Viral! Sedang Berulang Tahun, Wanita Ini Dapat Kejutan dan Lamaran Lewat Baliho

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dapat kejutan ulang tahun, wanita ini jadi viral karena dilamar menggunakan baliho, buat warga Jakarta dan netizen baper!

Memberikan kejutan untuk kekasih memang bisa dibilang menjadi salah satu bumbu yang membuat hubungan semakin lengket.

Ada beribu cari manis nan romantis yang dilakukan kaum adam untuk membuat pasangannya bahagia.

Mungkin kamu bisa mencoba cara pemuda yang satu ini?

Pada 29 Oktober 2018, netizen digegerkan dengan penampakan baliho besar bertuliskan ucapan selamat ulang tahun.

Tak hanya bertuliskan ucapan selamat ulang tahun, namun ada juga pertanyaan manis bertulis, "Will you marry me?".

Ya, ternyata baliho itu ditujukan dari seorang pria untuk pujaan hatinya dalam rangka ulang tahun.

Ia sekaligus melamar melalui baliho super besar yang ditonton warga Jakarta yang lewat kawasan Thamrin.

Siapa gadis beruntung itu? Ia bernama Nadia Octavia.

Melalui akun Instagram-nya, ia mengatakan jika ini adalah kado ulang tahun terindah yang ia dapatkan.

Dan kekasihnya yang bernama Adya Laksmana Sudradjat adalah 'pelaku' utama yang membuat netizen dan warga Jakarta menjadi baper.

