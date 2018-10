Berikan Kemudahan Investor Kontrol Kepemilikan Efek, Berikut Cara Mengakses Layanan AKSes KSEI

Laporan wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menyediakan fasilitas perlindungan terhadap investor di pasar bursa. Dinamai AKSes, fasilitas ini memungkinkan setiap investor bisa memantau semua pergerakan dan perkembangan ekuitas yang dimilikinya di pasar saham sekaligus.

Sayang, pemanfaatan fasilitas ini sejauh terbilang belum cukup baik. Hal ini diutarakan Marketing and Communication Officer PT KSEI, Adisty Widyasari, saat berkunjung ke kantor Tribun Pontianak, Selasa (30/10/2018).

"Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan investor dengan memanfaatkan fasilitas AKSes," ujarnya, di sela-sela kunjungan itu.

Beberapa manfaat itu, yakni investor dapat mengakses secara real-time data kepemilikan efek serta mutasinya dalam sub rekening efek yang disimpan di sistem KSEI (C-BEST) hingga 30 hari terakhir. Ini, jelas bisa berikan kemudahan investor untuk melakukan konsolidasi laporan portofolio lain miliknya, meskipun tersebar di beberapa perusahaan erek atau bank kostudian sekaligus.

Dari situ, harapannya, tentu muncul kepercayaan dan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di pasar modal. Terutama untuk pembukaan sub Rekening efek, yang dapat dimonitor secara langsung oleh investor itu sendiri.

Lantas bagaimana cara memanfaatkan fasilitas ini?. Ia memaparkan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui setiap investor agar kemudian bisa terhubung dengan fasilitas AKSes ini.

Langka pertama adalah mengajukan permohonan melalui http://akses.ksei.co.id. Lalu, klik logo AKSes yang ada di bagian kiri atas atau tulisan Investor Area di bagian kanan ataswebsite.

Selanjutnya, klik 'Create Your Own User ID for the First Login' saat pertama kali akses. Isi data investor pada formulir dengan lengkap, dan kemudian cetak formulir yang telah dilengkapi tersebut untuk diserahkan kepada PE atau BK tempat investor menjadi nasabah, berikut bukti identitas diri investor (KTP/NPWP/Paspor).

Setelah melalui proses verifikasi dan validasi data investor, PE atau BK akan meneruskan permohonan Fasilitas AKSes kepada KSEI. Berdasarkan permohonan tersebut, KSEI akan menerbitkan Kartu AKSes (AKSes Card) yang memuat Investor ID serta Pin Mailer yang berisi Pin Code kepada investor melalui PE atau BK.