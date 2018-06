Bukan Korea, Ternyata Ini 5 Negara Dengan Permintaan Operasi Plastik Terbanyak di Dunia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Selama ini, Korea Selatan dikenal sebagai negara dengan penduduk yang melakukan operasi terbanyak.

Namun nyatanya bukan negeri Ginseng ini yang mendapat reputasi tersebut.

Melansir laman This is Insider, sebuah penelitian dari International Society of Aesthetic Plastic Surgeons (ISAPS) telah merilis negara apa saja yang tergolong 5 teratas dengan peminat operasi plastik terbanyak.

ISAPS menunjukkan 5 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Brasil, Jepang, Italia dan Meksiko.

Amerika Serikat paling banyak mendapat permintaan prosedur operasi sebesar 4,2 juta perawatan pada 2016.

Sebesar 17,9 persen bagian 'terambil' oleh Amerika dari total perawatan operasi di seluruh dunia.

Sedangkan Brasil mendapatkan 2,5 juta permintaan prosedur yang berarti 10,7 juta dari total seluruh dunia.

Prosedur operasi paling banyak diminati oleh penduduk Amerika Serikat ternyata bukan perubahan wajah, melainkan payudara, dimana terhitung 19 persen dari semua total dari negara lainnya.

Sedangkan untuk permintaan prosedur bagian tubuh lainnya seperti sedot lemak, abdominoplasty dan augmentasi bokong menduduki peringkat kedua.

Sedangkan Brasil justru unggul dalam permintaan prosedur tersebut.

Untuk bagian wajah dan kepala, Amerika lagi-lagi berada dalam peringkat kedua dengan 410.784 permintaan.

Dari jumlah tersebut, pemintaan paling banyak justru operasi kelopak mata.

Ternyata hampir di seluruh negara, operasi kelopak mata menjadi paling banyak peminatnya.

Temuan ini membuktikan bahwa semakin zaman berkembang, maka semakin banyak juga orang yang tertarik untuk 'mengubah penampilan' mereka dengan teknologi mutakhir.

Artikel ini telah tayang di Nakita dengan judul Bukan Korea, Ini 5 Negara dengan Permintaan Operasi Plastik Terbanyak!

