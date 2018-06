ASITA Kalbar Berbagi Bersama Anak Yatim

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Meningkatkan silaturahmi sesama anggota Association of the Indonesia Tour and Travel Agencies (ASITA) Kalbar menggelar Buka Puasa Bersama di Hotel Golden Tulip, Pontianak, Minggu (3/6/2018).

Ketua Association of the Indonesia Tour and Travel Agencies (ASITA) Kalbar, Nugroho Henray Ekasaputra mengatakan Buka Puasa Bersama Panti Asuhan Al Amien menjadi momen berbagi kasih antar sesama.

"Melalui kegiatan Buka Puasa Bersama ini kita berharap bisa meningkatkan silaturahmi dan persaudaraan di kalangan anggota-anggota ASITA Kalbar. Jika tahun lalu, Buka Bersama dihadiri pengurus saja. Kali ini kita undang seluruh anggota hadir. Kita memberikan sebagian tali asih kepada anak yatim. Kita mengajak teman-teman bahwa berusaha dan berbisnis menyisihkan sebagian kepentingan kita kepada anak yatim," ujar Henray pada Minggu, (3/6/2018).

Kegiatan yang dirangkai dengan pemberian bingkisan dan uang santunan kepada anak yatim ini merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya yang diikuti anggota ASITA Kalbar. Anggota ASITA Kalbar sendiri diakui Henray tercatat 130 anggota dan yang aktif sekitar 80-an. Kedepan Henray berharap kegiatan serupa terus berlangsung.

Sebagai pelaku usaha sektor pariwisata, ia berharap perekonomian masyarakat semakin meningkat melalui destinasi yang ada.

Sehingga mensejahterakan masyarakat Kalbar. Menjelang perayaan idul fitri yang menjadi momen istimewa bagi semua umat muslim Henray juga akui terjadi peninkatan permintaan tiket pesawat.

Tak ingin melewatkan momen istimewa ini dengan berkumpul dengan keluarga, penumpang pun mulai memburu tiket untuk pulang kampung.

Henray mengakui terjadi kenaikan permintaan tiket pesawat sebesar 40 persen untuk berbagai rute. Peningkatan permintaan tiket pesawat kata dia akan dibarengi dengan kenaikan harga tiket pesawat yang tersedia.

"Biasanya pasti akan terjadi kenaikan harga karena jumlah seat yang tersedia, dengan kelas yang ada," ujar Henray.

Rangkaian acara Buka Puasa Bersama juga diisi dengan tausiah ibadah oleh Ustad M Shabirin Rasyid Shi dengan tema Semangat Berbagi di Ramadan, Tumbuhkan Sikap Dermawan. Selain anggota ASITA Kalbar, turut hadir perwakilan Disporapar, Saiful Ayat.

Ia mengatakan kegiatan Buka Puasa Bersama di bulan Ramadan merupakan momen yang sangat baik untuk silaturahmi. Ia juga berharap anggota ASITA Kalbar bersatu.

"Persatuan, analoginya sapu lidi. Kebersamaan gotong royong menyelesaikan masalah," ujarnya.