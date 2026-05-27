Masjid Al-Muhtadin Sungai Ringin Sembelih 6 Ekor Sapi Kurban, Jamaah Diajak Perkuat Kebersamaan

HEWAN KURBAN - Panitia Kurban Masjid Al-Muhtadin saat melakukan proses penyembelihan hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah di Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, pada Rabu, 27 Mei 2026. Tahun ini panitia menerima enam ekor sapi untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Pelaksanaan Sholat Iduladha 1447 Hijriah di Masjid Al-Muhtadin, Jalan Tamtama, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, berlangsung khidmat, aman, dan tertib pada Rabu, 27 Mei 2026.

Ketua Panitia Kurban Masjid Al-Muhtadin, Lalu Khairul Anam mengatakan, pelaksanaan Sholat Iduladha tahun ini berjalan lancar dengan jumlah jamaah yang hadir hampir sama seperti tahun sebelumnya.

"Alhamdulillah pelaksanaan salat Iduladha di Masjid Al-Muhtadin berjalan lancar, aman dan tertib. Untuk jumlah jamaah yang hadir kurang lebih hampir sama dengan tahun lalu," ujar Khairul Anam saat diwawancarai diselang waktu pemotongan hewan kurban.

Ia menyebutkan, yang bertindak sebagai imam dalam pelaksanaan Sholat Id yakni Haji Marwan, sementara khutbah Iduladha disampaikan oleh Kiai Sunari.

Menurutnya, momentum Hari Raya Iduladha menjadi ajang untuk mempererat persaudaraan dan meningkatkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat, khususnya jamaah Masjid Al-Muhtadin.

"Melalui perayaan Iduladha ini kami mengajak masyarakat untuk terus menjaga persaudaraan, kekompakan, kebersamaan dan kekeluargaan, khususnya jamaah Masjid Al-Muhtadin," katanya.

Selain itu, masyarakat juga diajak terus meningkatkan ibadah dan semangat berkurban sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

Pada perayaan Iduladha tahun ini, panitia kurban Masjid Al-Muhtadin menerima sebanyak enam ekor sapi untuk disembelih.

Khairul Anam mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sungai Ringin yang telah mempercayakan proses penyembelihan hingga pendistribusian hewan kurban kepada panitia Masjid Al-Muhtadin.

"Semoga apa yang dikurbankan menjadi wasilah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta mendapat keberkahan dan kebahagiaan," ucapnya.

Ia menambahkan, daging kurban nantinya akan disalurkan sesuai syariat Islam kepada masyarakat yang berhak menerima, terutama fakir miskin dan warga kurang mampu di sekitar Masjid Al-Muhtadin serta wilayah Desa Sungai Ringin.

Syarat Hewan Kurban

1. Harus hewan ternak, yaitu kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta

2. Harus mencapai usia minimal yang telah ditentukan oleh syariat.

- Syarat usia unta minimal berumur 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6.

- Syarat usia sapi minimal berumur 2 tahun dan telah masuk tahun ke-3.

- Syarat usia domba usia 1 tahun atau minimal berumur 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba yang berumur 1 tahun

- Syarat usia kambing minimal berumur 1 tahun dan telah masuk tahun ke-2.

3. Harus sehat, tidak cacat, dan tidak berpenyakit. (*)

