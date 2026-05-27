Idul Adha 2026
Ribuan Umat Muslim di Kota Sanggau Ikuti Shalat Idul Adha di Halaman Kantor Bupati
Penulis: Hendri Chornelius | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Kendati cuaca sempat mendung, pelaksanaan shalat Idul Adha 1447 H di halaman Kantor Bupati Sanggau, Kalimantan Barat, berjalan lancar, Rabu 27 Mei 2026.
Ribuan jamaah terlihat memadati halaman kantor Bupati hingga di jalan raya.
Dalam khutbahnya, Khatib Shalat Idul Adha 1447 H, Aswin Khatib mengajak seluruh umat muslim untuk mengikuti jejak keshalehan Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS.
Keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah bentuk pengorbanan yang memiliki banyak makna.
"Baik pengorbanan dari kepentingan pribadi kita, masyarakat kita maupun harta yang kita miliki untuk mendapatkan pahala,"katanya.
Aswin menjelaskan, ada beberapa point penting yang dapat diteladani dari kisah Nabi Ibrahim AS.
Pertama yakni keikhlasan dalam beribadah. Kedua, keberanian menghadapi tantangan.
"Islam mengajarkan umatnya untuk bergerak maju menghadapi segala tantangan dengn keberanian dan keteguhan hati. Nabi Ibrahim adalah contoh nyata dari seorang pemimpin yang tidak gentar menjalani ujian yang diberikan Allah SWT,"katanya.
Kemudian ketiga, yakni semangat pembaruan.
Keberagaman yang diajarkan Nabi, bukanlah stagnan.
Ia selalu mencari kebenaran dan berupaya mendekatkan diri kepada Allah SWT.
"Ini adalah semangat yang harus dihidupkan umat Islam untuk terus berkarya dan memberi manfaat kepada lingkungan,"ujarnya.
Tata Cara Salat Idul Adha
Salat Idul Adha dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dan hukumnya sunnah muakkad (sangat dianjurkan) bagi umat Islam.
Sebelum Salat Idul Adha
Beberapa amalan sunnah sebelum berangkat salat Idul Adha:
- Mandi dan membersihkan diri
- Memakai pakaian terbaik dan rapi
- Menggunakan wewangian secukupnya
- Bertakbir sejak malam Idul Adha hingga salat dimulai
- Berangkat lebih awal ke masjid atau lapangan
- Dianjurkan tidak makan terlebih dahulu sebelum salat Idul Adha
Rakaat Pertama
Rakaat Pertama
- Niat salat Idul Adha
- Takbiratul ihram
- Membaca doa iftitah
- Takbir tambahan sebanyak 7 kali
- Membaca Surah Al-Fatihah
- Membaca surah pendek dalam Al-Qur’an
- Rukuk
- I’tidal
- Sujud pertama
- Duduk di antara dua sujud
- Sujud kedua
- Berdiri untuk rakaat kedua
Rakaat Kedua
- Takbir tambahan sebanyak 5 kali
- Membaca Surah Al-Fatihah
- Membaca surah pendek
- Rukuk
- I’tidal
- Sujud pertama
- Duduk di antara dua sujud
- Sujud kedua
- Tasyahud akhir
- Salam. (*)
