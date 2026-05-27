Ribuan Umat Muslim di Kota Sanggau Ikuti Shalat Idul Adha di Halaman Kantor Bupati 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Kendati cuaca sempat mendung, pelaksanaan shalat Idul Adha 1447 H di halaman Kantor Bupati Sanggau, Kalimantan Barat, berjalan lancar, Rabu 27 Mei 2026.

Ribuan jamaah terlihat memadati halaman kantor Bupati hingga di jalan raya.

Dalam khutbahnya, Khatib Shalat Idul Adha 1447 H, Aswin Khatib mengajak seluruh umat muslim untuk mengikuti jejak keshalehan Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS.

Keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah bentuk pengorbanan yang memiliki banyak makna.

"Baik pengorbanan dari kepentingan pribadi kita, masyarakat kita maupun harta yang kita miliki untuk mendapatkan pahala,"katanya.

Aswin menjelaskan, ada beberapa point penting yang dapat diteladani dari kisah Nabi Ibrahim AS.

Pertama yakni keikhlasan dalam beribadah. Kedua, keberanian menghadapi tantangan.

"Islam mengajarkan umatnya untuk bergerak maju menghadapi segala tantangan dengn keberanian dan keteguhan hati. Nabi Ibrahim adalah contoh nyata dari seorang pemimpin yang tidak gentar menjalani ujian yang diberikan Allah SWT,"katanya.

Kemudian ketiga, yakni semangat pembaruan.

Keberagaman yang diajarkan Nabi, bukanlah stagnan.

Ia selalu mencari kebenaran dan berupaya mendekatkan diri kepada Allah SWT.

"Ini adalah semangat yang harus dihidupkan umat Islam untuk terus berkarya dan memberi manfaat kepada lingkungan,"ujarnya.

Salat Idul Adha dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dan hukumnya sunnah muakkad (sangat dianjurkan) bagi umat Islam.

Sebelum Salat Idul Adha

Beberapa amalan sunnah sebelum berangkat salat Idul Adha:

Mandi dan membersihkan diri

Memakai pakaian terbaik dan rapi

Menggunakan wewangian secukupnya

Bertakbir sejak malam Idul Adha hingga salat dimulai

Berangkat lebih awal ke masjid atau lapangan

Dianjurkan tidak makan terlebih dahulu sebelum salat Idul Adha

Tata Cara Salat Idul Adha

Rakaat Pertama

Niat salat Idul Adha

Takbiratul ihram

Membaca doa iftitah

Takbir tambahan sebanyak 7 kali

Membaca Surah Al-Fatihah

Membaca surah pendek dalam Al-Qur’an

Rukuk

I’tidal

Sujud pertama

Duduk di antara dua sujud

Sujud kedua

Berdiri untuk rakaat kedua

Rakaat Kedua

Takbir tambahan sebanyak 5 kali

Membaca Surah Al-Fatihah

Membaca surah pendek

Rukuk

I’tidal

Sujud pertama

Duduk di antara dua sujud

Sujud kedua

Tasyahud akhir

Salam.

