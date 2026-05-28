Polres Sanggau Gelar Penyembelihan Hewan Kurban, Perkuat Nilai Kebersamaan dan Pengabdian

HEWAN KURBAN - Polres Sanggau melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban di lingkungan Mapolres Sanggau, Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung penuh khidmat tersebut digelar di Halaman Masjid Al-Ikhlas Polres Sanggau sebagai bentuk rasa syukur sekaligus kepedulian sosial kepada masyarakat.

Ringkasan Berita: Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, lancar, dan penuh semangat kebersamaan di lingkungan Polres Sanggau.

Daging kurban yang telah diproses selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, kaum dhuafa, serta sejumlah pihak di sekitar wilayah Kabupaten Sanggau.

TRIBUNPONTIANAK. CO. ID, SANGGAU - Memperingati Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Kepolisian Resor Sanggau melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban di lingkungan Mapolres Sanggau, Rabu 27 Mei 2026.

Kegiatan yang berlangsung penuh khidmat tersebut digelar di Halaman Masjid Al-Ikhlas Polres Sanggau sebagai bentuk rasa syukur sekaligus kepedulian sosial kepada masyarakat.

Pada perayaan Iduladha tahun ini, Polres Sanggau menyembelih sebanyak lima ekor sapi dan lima ekor kambing yang nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat, personel, serta pihak-pihak yang berhak menerima.

Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui semangat berbagi serta nilai-nilai kemanusiaan.

Pelaksanaan pemotongan hewan kurban dipimpin langsung oleh Kapolres Sanggau, AKBP Sudarsono, S.I.K., M.Si. Turut hadir mendampingi, Wakapolres Sanggau Kompol Radian Andy Pratomo, S.I.K., M.H., para Pejabat Utama Polres Sanggau, personel kepolisian, serta panitia kurban.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan Kapolres Sanggau yang menyampaikan makna Iduladha sebagai momentum meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta kepedulian sosial terhadap sesama.

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa bersama sebelum proses penyerahan hewan kurban dilakukan secara simbolis kepada Kabag SDM Polres Sanggau selaku ketua panitia pelaksana.

Baca juga: Program Tebar Faedah, Dompet Ummat Jawab Potret Ketimpangan Distribusi Hewan Kurban

Kapolres Sanggau AKBP Sudarsono, S.I.K., M.Si., dalam sambutannya mengatakan bahwa Iduladha bukan hanya menjadi perayaan keagamaan semata, tetapi juga sarana memperkuat solidaritas dan rasa kemanusiaan di tengah masyarakat. Menurutnya, semangat berkurban harus dimaknai sebagai bentuk keikhlasan dalam berbagi kepada sesama yang membutuhkan.

“Momentum Iduladha ini mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Melalui kegiatan kurban ini, kami berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mempererat hubungan kekeluargaan antara Polri dengan warga,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Sanggau dalam membangun kedekatan humanis dengan masyarakat. Selain menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, Polri juga hadir melalui kegiatan sosial dan keagamaan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Proses penyembelihan hewan kurban dilakukan oleh panitia dengan tetap memperhatikan tata cara syariat Islam serta standar kebersihan dan keamanan.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, lancar, dan penuh semangat kebersamaan di lingkungan Polres Sanggau.

Daging kurban yang telah diproses selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, kaum dhuafa, serta sejumlah pihak di sekitar wilayah Kabupaten Sanggau.

Penyaluran tersebut diharapkan dapat membawa manfaat dan kebahagiaan bagi penerima pada momentum Hari Raya Iduladha.

Melalui kegiatan pemotongan hewan kurban ini, Polres Sanggau berharap nilai-nilai pengabdian, kepedulian, dan kebersamaan terus tumbuh di tengah kehidupan bermasyarakat.

Semangat Iduladha pun diharapkan mampu memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan di Kabupaten Sanggau.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS

- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN