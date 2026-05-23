Update Harga Sawit Hari Ini, Petani Menjerit Harga TBS Terjun Bebas Rp1.700

BUAH SAWIT - Penampakan Buah Sawit di perkebunan kelapa sawit di Kalbar beberapa waktu lalu.

Ringkasan Berita: Harga TBS kelapa sawit di Kabupaten Sambas turun drastis pada 22 Mei 2026, dari sebelumnya sekitar Rp2.700 per kilogram menjadi Rp1.700–Rp1.800 per kilogram di tingkat pengepul, sementara harga di pabrik rata-rata Rp2.500 per kilogram.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Abelnus meminta pemerintah segera membuat kebijakan yang berpihak kepada petani sawit swadaya karena turunnya harga TBS dinilai berdampak besar terhadap pendapatan petani dan ekonomi masyarakat desa.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dilaporkan mengalami penurunan tajam dalam beberapa hari terakhir.

Kondisi tersebut membuat para petani sawit swadaya mulai resah karena pendapatan mereka terancam merosot drastis di tengah tingginya biaya produksi.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Kabupaten Sambas, Abelnus mengatakan, per Jumat 22 Mei 2026 harga TBS sawit di tingkat pabrik rata-rata berada di kisaran Rp2.500 per kilogram.

Namun penurunan paling signifikan terjadi di tingkat RAM atau pengepul.

Harga yang sebelumnya sempat menyentuh Rp2.700 per kilogram kini turun drastis menjadi Rp1.700 hingga Rp1.800 per kilogram sejak 19 Mei 2026.

“Menjelang pengumuman Presiden RI Prabowo Subianto bahwa ekspor CPO akan melalui BUMN yang ditunjuk negara, tiba-tiba harga TBS anjlok di berbagai wilayah termasuk Kalimantan Barat,” ujar Abelnus, Jumat 22 Mei 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi titik harga terendah dalam tiga tahun terakhir.

Penurunan harga sawit dinilai sangat memberatkan petani karena harga pupuk, pestisida, dan biaya perawatan kebun justru terus meningkat.

Abelnus menilai anjloknya harga TBS dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari turunnya harga CPO dunia, melemahnya harga kernel, permintaan ekspor yang menurun, hingga tekanan pasar global.

Ia mengingatkan, jika kondisi tersebut terus berlanjut maka daya beli masyarakat desa akan ikut melemah.

Sebab mayoritas ekonomi warga di daerah perkebunan bergantung pada hasil sawit.

“Pendapatan petani menurun, daya beli masyarakat desa melemah, sementara harga kebutuhan perawatan kebun terus naik,” katanya.

APKASINDO Sambas pun meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret yang berpihak kepada petani sawit swadaya.

Selain penyesuaian harga TBS, pemerintah juga diharapkan mampu menekan harga pupuk dan pestisida agar petani tetap bisa bertahan.

Abelnus berharap kebijakan yang diambil pemerintah dapat menjaga kesejahteraan petani sekaligus mendukung visi kemandirian ekonomi nasional yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

