Geger Penemuan Mayat di Kalbar, Pria Mengambang di Sungai Kapuas hingga Ditemukan Tewas Gantung Diri

MAYAT - Penemuan mayat di sejumlah lokasi di Kalbar. Latar belakang kejadian penemuan mayat belum bisa diungkap hingga diduga akibat gantung diri

Ringkasan Berita: Mulai dari penemuan jasad pria tanpa identitas yang mengambang di Sungai Kapuas Pontianak, pria ditemukan meninggal dunia akibat gantung diri di Singkawang, hingga warga Kapuas Hulu yang diduga bunuh diri dengan meminum racun rumput.

Terjadi di beberapa daerah di Kalbar, mulai dari Kota Pontianak, Kapuas Hulu hingga Kapuas Hulu.

Kejadian ini bisa memberikan pembelajaran akan perlunya kewaspadaan dari segala ancaman apapun.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Tiga kasus penemuan mayat menggegerkan warga di berbagai daerah di Kalimantan Barat sepanjang 2026.

Mulai dari penemuan jasad pria tanpa identitas yang mengambang di Sungai Kapuas Pontianak, pria ditemukan meninggal dunia akibat gantung diri di Singkawang, hingga warga Kapuas Hulu yang diduga bunuh diri dengan meminum racun rumput.

Terjadi di beberapa daerah di Kalbar, mulai dari Kota Pontianak, Kapuas Hulu hingga Kapuas Hulu.

Kejadian ini bisa memberikan pembelajaran akan perlunya kewaspadaan dari segala ancaman apapun.

Terutama yang berkait dengan keselamatan diri.

Daftar Kasus Penemuan Mayat di Kalimantan Barat

1. Mayat Pria Mengambang di Sungai Kapuas Pontianak

Warga di sekitar kawasan Pelabuhan Rakyat Nipah Kuning, Kota Pontianak, dibuat geger dengan penemuan sesosok mayat laki-laki tanpa identitas yang mengambang di aliran Sungai Kapuas, Jumat 22 Mei 2026 pagi.

Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Hasbi sekitar pukul 06.30 WIB saat berada di sekitar lokasi pelabuhan rakyat.

Kapolsek Pontianak Barat, AKP Basuki Arif Wibowo mengatakan, saksi melihat tubuh korban mengapung di tengah arus Sungai Kapuas dekat kawasan Pelabuhan Rakyat Nipah Kuning.

“Berdasarkan keterangan saksi, mayat terlihat mengambang di arus Sungai Kapuas tepatnya di tengah sungai dekat kawasan Pelabuhan Rakyat Nipah Kuning Pontianak,” ujarnya.

Mengetahui adanya penemuan tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian itu kepada petugas Polairud untuk dilakukan proses evakuasi.

Petugas bersama personel Airud kemudian menggunakan speedboat menuju lokasi dan mengevakuasi jasad korban ke steher kayu di Gang Dasasila Laut, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat.

Saat ditemukan, korban diketahui mengenakan celana pendek berwarna hitam dan kondisi jasad sudah mulai membusuk di beberapa bagian tubuh.

Jenazah kemudian dibawa menggunakan ambulans Biddokkes Polda Kalbar ke RS Anton Soedjarwo Pontianak guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Hasil pemeriksaan visum sementara tidak ditemukan adanya luka-luka pada tubuh korban. Namun kondisi mayat sudah mulai membusuk di beberapa bagian,” ungkap AKP Basuki.