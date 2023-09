UPDATE Harga BBM Besok, Resmi Naik Lagi Per September 2023 di SPBU Seluruh Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update harga BBM besok, resmi naik lagi di SPBU Pertamina seluruh Indonesia dalam penyesuaian bulan September 2023.

PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar ( BBM ).

Kenaikan terjadi untuk semua jenis BBM non-subsidi, yaitu Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Penyesuaian harga ini sudah sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020.

Berisi tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Kenaikan BBM non-subsidi Pertamina berkisar Rp 800-Rp 2.550 per liter.

• Harga BBM yang Terus Melejit Mengancam Ketersediaan Pertalite di SPBU

Sebagai contoh, di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), harga Pertamax naik Rp 900, yang sebelumnya Rp 12.400 per liter menjadi Rp 13.300 per liter.

Contoh lain, untuk Pertamax naik Rp 1.500 dari harga Rp 14.400 menjadi Rp 15.900 per liter. Selanjutnya Pertamina Dex harga sebelumnya Rp 14.350 menjadi Rp 16.900 per liter, naik Rp 2.550.

Sementara Dexlite Rp 13.950 per liter menjadi Rp 16.350 per liter naik Rp 2.400, sedangkan Pertamax Green 95 naik Rp 1.500 menjadi Rp 15.000 per liter yang sebelumnya Rp 13.500 per liter.

Untuk rincian kenaikan harga BBM Pertamina terlihat dari laman resmi PT Pertamina, yang telah mengalami perubahan dibandingkan bulan lalu (Agustus).

Daftar Harga BBM Terbaru September 2023

Dilansir dari laman Pertamina, berikut harga BBM dijual di SPBU Pertamina seluruh Indonesia

1. Provinsi Aceh

Harga Pertalite: Rp 10.000

Harga Bio Solar: Rp 6.800

Pertamax = Rp 13.300

Pertamax Turbo = Rp 15.900

Pertamax Green 95: -

Dexlite = Rp 16.350

Pertamina Dex = Rp 16.900