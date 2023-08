Apa Itu Rizz Jokes yang Lagi Viral dan Trending TikTok, Rizz Me Adalah?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Isitilah atau jokes baru rizz santer terdengar di telingan akhir-akhir ini.

Namun tahukah kamu apa itu rizz yang kini lagi viral dan trending di TikTok itu?

Dalam era media sosial dan tren TikTok yang semakin berkembang, seringkali muncul istilah-istilah baru yang menjadi bahasa gaul yang mungkin terdengar asing di telinga kita.

Salah satu istilah terbaru yang tengah mencuat adalah jokes rizz atau what is rizz, lantas apa itu jokes rizz hingga Rizz Me.

Istilah-istilah ini kerap dijumpai di platform seperti TikTok dan mendapatkan perhatian dari netizen.

Apa itu Rizz?

Adapun rizz adalah, dikutip Dictionary.com, pertama kali diperkenalkan oleh YouTuber bernama Kai Cenat saat sedang melakukan live stream di platform Twitch.

Kai Cenat memperkenalkan istilah rizz untuk menggambarkan kemampuan seseorang dalam merayu dan bersikap memikat.

Terutama dalam komunikasi lisan saat sedang memperjuangkan lawan jenis.

Istilah ini mampu difungsikan sebagai kata benda maupun kata kerja, tergantung pada konteks kalimat.

Apabila seseorang memiliki rizz mereka kerap dianggap menarik atau menawan karena kemampuan mereka yang karismatik dalam berkomunikasi.

Istilah rizz juga kerap dianggap turunan dari kata karisma (charisma) yang berarti daya tarik khusus yang memiliki pesona atau daya tarik yang istimewa.

Penting untuk dicatat bahwa istilah ini biasanya digunakan dalam konteks yang santai dan tidak terlalu serius.

Rizz Me Adalah Berarti Apa?