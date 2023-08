Top 3 Pontianak Hari Ini: Kualitas Udara Kota Pontianak Buruk, Ini Sosok Bujang dan Dare 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Berikut berita Top 3 Pontianak hari ini Senin 14 Agustus 2023 dimulai dengan berita Kualitas Udara Buruk, Kadiskes Pontianak Imbau Masyarakat Batasi Aktivitas di Luar Rumah.

Kedua, Pesan Edi Kamtono Kepada Bujang Dare 2023, Branding Pontianak Sebagai Kota yang Berbudaya.

Ketiga, Terpilih Jadi Bujang Dare 2023, Trie dan Gita Komitmen Branding Pontianak Kota Berbudaya.

Simak berita Top 3 Pontianak hari ini Senin 14 Agustus 2023:

1. Kualitas Udara Buruk, Kadiskes Pontianak Imbau Masyarakat Batasi Aktivitas di Luar Rumah

Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kota Pontianak, dr Saptiko. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MUHAMMAD FIRDAUS)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kota Pontianak, dr Saptiko mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar rumah.

Hal tersebut disampaikannya menyusul memburuknya kondisi kualitas udara di Kota Pontianak akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di beberapa wilayah.

"Pada kondisi asap yang tebal diharapkan masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah," ujar dr Saptiko kepada Tribun Pontianak, Minggu 13 Agustus 2023.

2. Pesan Edi Kamtono Kepada Bujang Dare 2023, Branding Pontianak Sebagai Kota yang Berbudaya

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dan istri, Yanieta Arbiastutie menyerahkan trofi kepada Bujang Dare 2023. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/PROKOPIM PONTIANAK)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Trie Putra Ashari dan Gita Pratiwi Fitrianingsi dinobatkan sebagai Bujang dan Dare 2023. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap para Bujang Dare ini bisa ikut terlibat dalam setiap event atau agenda.

Tak hanya agenda yang diselenggarakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tetapi kata Edi juga agenda yang diselenggarakan masyarakat dan dunia usaha, terutama di kalangan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) maupun Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA).

"Oleh sebab itu kita harapkan tidak hanya sekadar penampilan fisik, tetapi juga memiliki kecerdasan, intelektualitas, pengetahuan luas dan pemahaman tentang Kota Pontianak," katanya.

