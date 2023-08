Pesan Edi Kamtono Kepada Bujang Dare 2023, Branding Pontianak Sebagai Kota yang Berbudaya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Trie Putra Ashari dan Gita Pratiwi Fitrianingsi dinobatkan sebagai Bujang dan Dare 2023. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap para Bujang Dare ini bisa ikut terlibat dalam setiap event atau agenda.

Tak hanya agenda yang diselenggarakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tetapi kata Edi juga agenda yang diselenggarakan masyarakat dan dunia usaha, terutama di kalangan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) maupun Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA).

"Oleh sebab itu kita harapkan tidak hanya sekadar penampilan fisik, tetapi juga memiliki kecerdasan, intelektualitas, pengetahuan luas dan pemahaman tentang Kota Pontianak," katanya.

Edi berpesan kepada Bujang Dare terpilih agar bisa menjelaskan berbagai hal tentang Kota Pontianak tatkala diundang dalam sebuah forum atau event, tak terkecuali lewat media sosial sebagai duta Kota Pontianak.

"Intinya, mereka membranding Pontianak sebagai kota yang berbudaya," ucapnya.

Ia juga berharap Bujang Dare 2023 ini bisa memberikan kebanggaan bagi masyarakat Kota Pontianak. Menjadi Bujang Dare mempunyai misi untuk mengangkat dan mempromosikan Kota Pontianak kepada dunia luar.

"Dan kepada Bujang Dare 2022, saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan partisipasinya selama ini sehingga membawa Kota Pontianak dikenal sebagai kota yang berbudaya," pungkas Edi. (*)

