Terpaut 7 Tahun, Jisoo BLACKPINK dan Ahn Bo Hyun Dikabarkan Pacaran

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Kabar Jisoo BLACKPINK dan Ahn Bo Hyun kencan pun telah dikonfirmasi agensi keduanya.

Diketahui mereka sedang menjalin hubungan asmara dan kini sudah tampil ke publik.

Mulanya, gambar mereka ditangkap oleh Dispatch yang dikutip dari Soompi bahwa keduanya telah berkencan.

Dispatch mengetahui hubungan mereka sejak 3 beberapa waktu lalu, dan diungkap ke publik 3 Agustus 2023.

Dispatch merupakan media asal Korea Selatan yang kerap kali mengungkap hubungan spesial selebriti papan atas saat menjalin asmara.

• Terserang Covid-19, Jisoo BLACKPINK Batal Tampil di Jepang, Begini Pernyataan Pihak Agensi

"BLACKPINK” Ji-soo♥ Ahn Bo-hyun are officially dating…"we’re getting to know one another"" tulis Dispatch terkait kabar kencan dari Jisoo dan Ahn Bohyun.

Melansir dari Dispatch, meski keduanya sama-sama sibuk dengan pekerjaannya, mereka tetap menyempatkan waktu untuk ngedate.

Sehari setelah Jisoo menyelesaikan tur luar negeri, keduanya diam-diam menghabiskan waktu di Yongsan.

Keduanya memilih rumah Jisoo yang berlokasi di Yongsan sebagai tempat mereka untuk ngedate, hal tersebut dikarenakan Jisoo menyebut bahwa dirinya adalah 'orang rumahan'.

Ahn Bo Hyun mengunjungi Yongsan dengan pakaian yang nyaman. Sebaliknya, wajahnya ditutupi dengan topi, masker, dan kacamata hitam. Kemesraan mengemas makanan 'restoran enak' juga diperlihatkan.

• Video Klip Flower Jisoo BLACKPINK Lampaui 200 Juta Penayangan YouTube Pertama Kali di Tahun 2023

"Aku berhati-hati karena ini masih tahap awal,"

"Aku memiliki perasaan yang baik. Aku sedang dalam proses mengenalmu sedikit demi sedikit," ungkap Jisoo BLACKPINK.

Hal yang sama berlaku untuk Ahn Bo Hyun. Mengetahui posisi Jisoo, dia akan menghargai pendapat itu. Ahn Bo Hyun juga mengakui bahwa cinta telah dimulai.

Melalui kolom komentar di unggahan terbaru Dispatch, banyak netizen yang tidak percaya dengan informasi dating antara Jisoo BLACKPINK dan Ahn Bo Hyun.