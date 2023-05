Video Klip Flower Jisoo BLACKPINK Lampaui 200 Juta Penayangan YouTube Pertama Kali di Tahun 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Nama Jisoo BLACKPINK kini telah sukses mencuri perhatian.

Diketahui bahwa, video klip debut solonya berhasil mencetak sejarah baru.

Video klip Jisoo BLACKPINK untuk lagu debut solonya Flower telah melampaui 200 juta penayangan di YouTube, Rabu 10 Mei 2023.

Diketahui, video klip Flower Jisoo BLACKPINK pertama kali dirilis pada 31 Maret, lalu.

Artinya video klip Flower hanya membutuhkan waktu lebih dari 39 hari dan 21 jam untuk mencapai angka 200 juta.

Mengutip KBIzoom, setelah debut solonya dengan Flower Jisoo BLACKPINK diprediksi akan merilis video spesial untuk lagu B side-nya yang bertajuk All Eyes On Me.

Hal itu terungkap dalam acara fansign Weverse untuk single solo Jisoo BLACKPINK, ME, pada 6 Mei lalu.

Para penggemar yang menghadiri fansign tersebut berkesempatan untuk bertemu Jisoo BLACKPINK secara langsung.

Tak hanya itu, mereka juga menerima bunga sebagai hadiah untuk mereka yang berinteraksi dengan Jisoo dalam acara tersebut.

Salah satu penggemar yang mendatangi fansign tersebut membocorkannya ke media sosial Twitter.

Warganet tersebut mengungkapkan bahwa Jisoo sedang syuting video untuk All Eyes On Me.

Jisoo juga menyebutkan bahwa video tersebut akan segera dirilis.

Namun ia tidak membagikan tanggal pasti perilisan video All Eyes On Me.

Ia hanya meminta para BLINK (penggemar BLACKPINK) untuk menantikannya.

