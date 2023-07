Terbaring Lemah di Ranjang Rumah Sakit, Sabrina Chairunnisa Konsumsi Makanan Beracun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Siapa yang tak kenal istri Deddy Corbuzier saat ini ?

Yah, Sabrina Chairunnisa sudah sah menjadi istri Deddy Corbuzier dan ibu sambung untuk Azka.

Pasalnya, baru-baru ini Sabrina Chairunnisa mendadak dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Sabrina Chairunnisa dilarikan ke IGD lantaran mengalami keracunan makanan.

Kabar Sabrina Chairunnisa dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan makanan itu terungkap lewat unggahan Instagramnya.

Pada unggahan Instagram @sabrinachairunnisa_, ia mengaku sempat dirawat di rumah sakit.

"This Barbie is sick because keracunan mie ayam ???? jadi kenot bikin konten barbie dulu ya gess," ungkap @sabrinachairunnisa_, pada Kamis 20 Juli 2023.

Sabrina terlihat tengah terbaring di ranjang rumah sakit dengan tangan terpasang selang infus.

Salah satu finalis Putri Indonesia 2011 itu mengungkap kejadian pilu yang dialaminya lewat story Instagram.

Semula, ibu sambung Azka Corbuzier itu mengunggah foto tangannya yang terpasang infus.

Ia mengabarkan dirinya sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit usai menyantap makanan sejuta umat ini.

Meski sakit, Sabrina tampak legowo.

"Hallo again IGD. Mau nyalahin mie ayam, tp emang perut w yg sensian," ungkap Sabrina.

"Anggep aja ini dikasih waktu buat maraton nonton celebrity," ujarnya di lain postingan.