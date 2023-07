Tak Sekadar urus Administrasi Penduduk, Once Mekel Sebut Ketua RT Layak di Angkat Jadi ASN

Once Mekel (Poskupang). Baru-baru ini Once Mekel menyebutkan bahwa Ketua RT dinilainya layak di angkat sebagai ASN

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Rukun Tetangga merupakan unit terkecil dari struktur organisasi masyarakat di Indonesia yang digunakan untuk mengelola dan memfasilitasi kegiatan di tingkat lingkungan atau kelurahan.

RT berfungsi sebagai wadah untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola dan memperbaiki lingkungan sekitar mereka.

Itu melibatkan partisipasi aktif warga dalam kegiatan sosial, kebersihan, keamanan, dan pengembangan masyarakat.

RT menjadi saluran komunikasi antara pemerintah setempat dan warga di tingkat masyarakat.

RT berperan dalam menyampaikan informasi penting seperti program pemerintah, kebijakan publik, atau peristiwa penting di lingkungan setempat.

Baru-baru ini mantan vokalis Dewa 19 Once Mekel menilai bahwa ketua RT layak dijadikan sebagai aparatur sipil negara (ASN)

Sebagai ujung tombak dalam mengurus warga negara, tugas ketua RT bukan hanya urusan administrasi pemerintahan.

Tapi, semua urusan kehidupan warga menjadi tanggungan seorang Ketua RT.

Tak jarang mereka harus pontang panting di tengah malam untuk menangani kejadian mendadak yang dialami oleh warganya. Seperti, warga yang kecurian atau mengalami kematian.

Itu baru sebagian kecil permasalahan yang selalu muncul dalam kehidupan warga.

Namun, besarnya tanggung jawab Ketua RT sepertinya tidak mendapat penghargaan yang selayaknya dari pemerintah.

"Bayangkan, selama ini mereka cuma diberikan dana operasional sekitar 2.000.000 rupiah per bulan. Bahkan jika di luar Jakarta ada yang terima hanya 300.000 per bulan, itu pun digunakan untuk kegiatan di wilayah RT, mereka tidak dapat gaji bahkan tanpa tunjangan apapun," ungkap Once Mekel saat menggelar lomba mancing di Pemancingan Top Fish Jakarta Selatan yang diikuti oleh ketua RT acara berlangsung pada tanggal 16 Juli 2023.

Dalam obrolan Once Mekel dengan para Ketua RT tersebut, tercetus harapan agar mereka bisa mendapat penghargaan sebagaimana yang diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN).

Once Mekel pun merasa mereka memang pantas untuk menjadi ASN.