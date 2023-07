Kodim 1204/Sanggau Bina Fisik Casis Secaba PK TNI AD Tahun 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Calon siswa (Casis) Secaba PK TNI AD Tahun 2023 mendapat latihan pembinaan fisik di Kodim 1204/ Sanggau didampingi Bintara Kodim 1204/Sanggau Serda Hermansyah dan pratu Hasan di Makodim 1204/Sanggau, Kabupaten Sanggau, Selasa 11 Juli 2023.

Serda Hermansyah mengatakan bahwa latihan pembinaan fisik para Casis Secaba PK TNI-AD tahun 2023 ini dalam rangka persiapan mengikuti tes seleksi berikutnya.

"Latihan fisik Casis Secaba PK TNI AD meliputi joging, pull up, sit up, push up, lunges dan shuttle run," katanya.

Latihan pembinaan fisik yang dilaksanakan sebagai upaya memberikan bekal jelang pelaksanaan tes seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2023.

"Sehingga siap bersaing dengan peserta lainnya,” ujarnya.

Latihan ini lanjutnya, penting dilakukan, selain untuk menjaga kesegaran jasmani, kesehatan fisik juga menjadi salah satu faktor penentu kelulusan calon prajurit TNI AD pada saat seleksi.

"Hal yang kami lakukan ini bertujuan agar putra-putri daerah kita juga mampu menjadi prajurit yang siap mengabdikan diri kepada negara dan masyarakat Indonesia," pungkasnya.

• Muhammad Hasbi dan Haslinda Terpilih Jadi Ketua PDM dan PDA Kabupaten Sanggau Periode 2022-2027

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini