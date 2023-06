Niat Amal, Aldi Taher Sumbangkan Hasil Tiket Konsernya Rp100 Juta untuk Yayasan Kanker

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Rencana mulia dimiliki Aldi Taher untuk berbbagi rezeki.

Ia mengatakan ingin sumbangkan hasil penjualan tiket konser seharga Rp100 juta untuk yayasan kanker di Indonesia.

Konser bertajuk Forplay Aldi Taher Martin Live In Concert Tribute To Coldplay tersebut akan kembali dijual tiketnya.

"Jadi saya mau bikin, Rp100 juta dibuka lagi, insyaAllah duitnya mau disumbangkan ke yayasan kanker anak Indonesia," kata Aldi Taher saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis 15 Juni 2023.

Tak lupa ia mempromosikan penjualan tiketnya.

"Juragan 99, bang Jhon LBF, semuanya, pak Chairul Tanjung, yang mau nonton dibeli tiketnya, insya Allah sebagian hasil penjualan tiket konser tanggal 3 Juli di bengkel insyaAllah akan di sumbangkan untuk yayasan kanker Indonesia," ungkap Aldi Taher.

Di konser nanti, Aldi Taher akan menyanyikan 10 lagu.

"Insya Allah 10 lagu. Yellow, Paradise, Shiver, Hymn for The Weekend, Fix You, bahkan yang jarang dibawain Coldplay insya Allah saya bawain," pungkasnya.

Diketahui bahwa pada tahun 2016 lalu, Aldi Taher pernah mengidap kanker getah bening.

Tawaran Manggung

Nama aktor dan politisi Aldi Taher menjadi sorotan usai lagu ciptaannya berjudul Why Mr Messi viral.

Pasca lagu ciptaannya diunggah oleh akun resmi FIFA di media sosial, mantan suami Dewi Perssik itu lantas banjir tawaran kerja.

Tak cuma tawaran untuk menyanyi, Aldi juga mengaku dapat tawaran jadi MC, main sinetron hingga film.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Tribunnews.com, Aldi bahkan mengungkap bakal bertolak ke Malaysia, Jumat 16 Juni 2023.

