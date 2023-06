Lirik Lagu Why Mister Messi Why Ciptaan Aldi Taher untuk Messi hingga Viral Diunggah FIFA

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut Lirik Lagu dan chord gitar Why Mister Messi Why ciptaan Aldi Taher untuk Lionel Messi yang viral hingga diunggah akun resmi FIFA.

Artis Aldi Taher kembali menjadi perbincangan hangat di dunia maya.

Kali ini Aldi menciptakan sebuah lagu berjudul Why Mister Messi Why yang kemudian diunggah di akun Instagram resmi FIFA.

Lagu tersebut merupakan respons Aldi Taher setelah Messi dipastikan batal tampil saat timnas Argentina bertanding melawan Indonesia.

"Abang kita semua Messi," tulis FIFA, Kamis 15 Juni 2023.

Dalam lirik lagunya, Aldi Taher menggambarkan keinginan besar masyarakat Indonesia untuk bertemu Lionel Messi.

Bacaleg dari Partai Perindo ini mencoba merayu Messi untuk datang dalam laga Indonesia vs Argentina di Jakarta pada 19 Juni.

Namun, Messi dikabarkan tak akan ikut bermain dalam pertandingan tersebut.

Mantan pemain Barcelona ini disebut akan berlibur sebelum kembali merumput bersama tim anyarnya, Inter Miami di Major League Soccer (MLS).

Messi kabarnya hanya akan ikut bertanding saat Albiceleste bertandang melawan Australia.

Bagi Anda yang penasaran dengan lagu "Why Mister Messi Why", berikut lirik lagunya:

Why you don't come to Indonesia Mr. Messi. Why? Please come to Indonesia, Man. We waiting for you Bro. We love you...

Why you don't come to Indonesia?

Why you don't come to Indonesia?