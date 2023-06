Lionel Messi Tak ke Jakarta Lagu 'Why Mister Messi Why' Ciptaan Aldi Taher Diposting Akun Resmi FIFA

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mega bintang Argentina hampir pasti tak ikut bertanding melawan Indonesia pada laga FIFA Match Day Senin 19 Juni 2023.

Timnas Indonesia sedianya akan melakukan pertandingan FIFA Match Day di Stadion Gelora Bung Karno.

Kabar itu diungkapkan oleh jurnalis asal Argentina, Gaston Edul di Twitternya.

"Leo Messi akan memulai melawan Australia tetapi dia tidak akan melakukan perjalanan ke Indonesia. Dia tidak memainkan game kedua."

Sontak kabar itu membuat pecinta sepak bola di tanah air kecewa dan mempertanyakan apa alasan Lionel Messi tidak ikut terbang ke ke Indonesia.

Ekspresi kecewa juga ditunjukkan oleh artis tanah air Aldi Taher.

Bahkan mantan suami dewi perssik itu menciptakan lagu yang ditujukan secara khusus untuk sang bintang argentian itu, Lionel Messi.

Lagu tersebut sengaja diciptakan oleh Aldi setelah mendengar kabar bahwa Messi batal tampil di laga Indonesia vs Argentina.

Melalui syair dari lagu itu Aldi mempertanyakan mengapa Messi tak jadi merumput di Jakarta pada 19 Juni 2023.

Padahal masyarakat Indonesia sangat berharap Messi bisa tampil dan meramaikan partai persahabatan itu.

Bagi Anda yang penasaran dengan lagu "Why Mister Messi Why", berikut lirik lagunya:

Why you don't come to Indonesia Mr. Messi. Why? Please come to Indonesia, Man. We waiting for you Bro. We love you...

Why you don't come to Indonesia?

Why you don't come to Indonesia?

Why you don't come... Oh Mr. Messi...

Why you not come to Indonesia. Why you not come to Indonesia. Why you not come.. we waiting...

lagu itu juga mendapat komentar yang beragam.

Kalo messi smpe milih dateng ke indonesia gara2 lagu ini, gila sih bang aldi kereen