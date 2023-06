Soal Bahasa Inggris Kelas 2 SD Ujian Akhir Semester 2 dan Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lihat kumpulan Soal Bahasa Inggris ujian akhir sekolah / UAS Kelas 2 SD Semester 2.

Soal berupa pilihan ganda dengan 45 pertanyaan.

Ada pula kunci jawaban untuk mengoreksi soal.

Soal dan kunci jawaban sebagai bahan belajar mempersiapkan diri.

Siswa dapat berlatih meningkatkan kemampuan dan wawasan.

Berikut ini soal bahasa Inggris Kelas 2 SD Semester 2 pilihan ganda.

• Soal Bahasa Inggris Kelas 2 SD Ujian Akhir Semester 2 dan Kunci Jawaban Soal Essay

[Cek Berita dan informasi kunci jawaban SD klik di Sini]

1. 3 + 17 = ….

a. Two

b. Twenty

c. Thirty

2. 20 – 14 = ….

a. Seven

b. Six

c. Five

3. N – U – C – E – L = ….

a. Cenul

b. Enclu

c. Uncle

4. F – I – U – R – T = ….