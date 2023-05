Wako Pontianak Optimis Tekan Angka Stunting 10 Persen di 2024 Lewat Semesta Mencegah Stunting

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dalam rangka mensosialisasikan program 'Semesta Mencegah Stunting' Tribun Pontianak melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Pontianak.

Program ini merupakan gerakan pencegahan stunting yang menggabungkan kampanye cukup dua telur dan menjadi kakak asuh anak stunting.

Audiensi diterima langsung oleh Walikota Pontianak Edi Kamtono di Ruangan Pontive Center, Rabu 24 Mei 2023.

"Semesta mencegah stunting, menurut saya salah satu program kreatif dari Tribun Pontianak untuk mengajak masyarakat terlibat secara langsung menjadi kakak asuh anak stunting," ucap Wako Edi Kamtono usai audiensi.

Kata Wako Edi Kamtono, dengan kekuatan media, dalam hal ini Tribun Pontianak, diyakini program ini bisa membumi.

"Artinya bisa signifikan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi masalah, pencegahan dan penanganan stunting bagi anak-anak di Kota Pontianak khususnya, dan Kalimantan Barat umumnya," tandasnya.

Diyakini angka stunting di Kota Pontianak dapat terus ditekan hingga mencapai angka 10 persen di tahun 2024.

Dilansir berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), per Februari 2023, angka stunting Kota Pontianak masih berada di 19,7 persen.

"Saya yakin bisa, kalau kita benar-benar punya kemauan yang kuat, ndak susah kok ini, karena Kota Pontianak jangkauannya juga mudah," tuturnya.

Edi juga menjelaskan, jika Pemkot sudah melakukan berbagai program atau gerakan untuk mengentaskan persoalan stunting ini.

Dan gerakan ini akan terus diperluas untuk mencapai target 10 persen di tahun 2024 tersebut.

"Di Kecamatan Pontianak Timur misalnya, pembagian telur. Tapi ini akan lebih kita gaungkan lagi, supaya lebih membumi, lebih banyak, lebih terasa gerakannya," tegasnya.

"Kita sudah punya data juga, by name by address angka stunting, dan bagaimana pencegahannya bagi ibu-ibu hamil. Sudah mulai pencegahan juga sejak persiapan pernikahan, jadi diwajibkan untuk mereka memeriksa kesehatan, dan program-program untuk memiliki anak," tutupnya.

Turut hadir dalam audiensi ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak dr Saptiko, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak Multi Juto Bhatarendro.

