Bank Kalbar Raih Predikat Excellent For The Financial Performance During September 2021-2022

Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi menerima perhargaan dari Majalah Infobank Top BUMD 2023 sebagai penerima penghargaan Excellent For The Financial Performance During September 2021 – 2022 di Hotel Ambarukmo Yogyakarta, Kamis 11 Mei 2023.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, YOGYAKARTA - Bank Kalbar atau yang dikenal masyarakat dengan sebutan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalbar untuk yang kesekian kalinya kembali mengukir prestasi gemilang pada kancah nasional dengan perolehan pengakuan dari Majalah Infobank Top BUMD 2023 sebagai penerima penghargaan Excellent For The Financial Performance During September 2021–2022.

Penganugerah penghargaan yang diinisiasi oleh Infobank Media Group bekerjasama dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Perhimpunan BPR Milik Pemda (PERBAMIDA), serta dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), digelar pada Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Kamis 11 Mei 2023.

Acara tersebut bertajuk utama “VISI BUMD Sebagai Agen Pembangunan Daerah Yang Profesional – Tantangan Pemenuhan Permodalan BUMD Keuangan” turut disaksikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Ketua Umum Asbanda Supriyatno, dan sejumlah pejabat penting lainnya.

Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi mengungkapkan rasa syukur sekaligus ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang selama ini telah mendukung kemajuan Bank Kalbar.

"Semoga dengan prestasi yang merupakan buah manis hasil kerja keras seluruh jajaran Direksi, karyawan-karyawati serta di bawah pengawasan aktif Dewan Komisaris Bank Kalbar dapat menjadi triger untuk selalu memberikan kontribusi yang terbaik bagi perekonomian masyarakat di Kalbar," harapnya.

Menurut Rokidi, pertumbuhan kinerja Bank Kalbar dari tahun ke tahun terus memperlihatkan peningkatan yang positif dan berkesinambungan. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan aset, realisasi kredit, DPK, hingga laba yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

• Sutarmidji Masuk 6 Gubernur Terbaik Versi Infobank and The Asian Post

• Gubernur Sutarmidji Dinobatkan Sebagai Gubernur Terbaik Tahun 2023 oleh Info Bank and The Asian Post

Penghargaan ini merupakan obor pembakar semangat seluruh insan Bank Kalbar untuk terus menghadirkan inovasiinovasi baru melalui sinergi dan kolaborasi, peningkatan daya dukung finansial melalui pengembangan produk dan jasa berbasis digital, dan yang terpenting harus selalu menjadi banker yang profesional.

“Semua yang kami perbuat sepenuhnya untuk mendukung kemajuan perekonomian masyarakat dan daerah Kalbar serta memecut pergerakan mesin bisnis Bank Kalbar secara sustainable,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Majalah Infobank juga memberikan penghargaan bertajuk The Best Governor 2023 kepada Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, sebagai salah satu gubernur yang berhasil meraih penghargaan The Best Governor 2023 in Financial, Inclusion, and Capitalize BPD.

Penghargaan ini diberikan kepada bang Midji sapaan akrabnya karena komitmen yang tinggi serta keseriusan dalam memberikan dukungannya terhadap inklusi keuangan di pelosok Kalbar, mendukung pertumbuhan kredit, menghadirkan kredit dengan bunga rendah, serta melakukan transformasi keuangan digital yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat Kalbar.

The Best Governor 2023 juga diterima oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, dan Gubernur Bali I wayan Koste.