Sutarmidji Masuk 6 Gubernur Terbaik Versi Infobank and The Asian Post

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Enam Gubernur se-Indonesia dinobatkan sebagai Gubernur Terbaik atau The Best Governor 2023 dari Infobank and The Asian Post, yang diumumkan pada acara TOP BUMD Forum 2023 bertajuk “Visi Kepala Daerah terhadap BUMD sebagi agen pembangunan daerah yang profesional, menjauhkan BUMN dari Intervensi Politik Daerah”.

Keenam Gubernur peraih The Best Governor 2023 adalah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwana X, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Kemudian Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil, Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.

Gubernur Sutarmidji dinobatkan sebagai The Best Governor in Financial Inclusion & Capitalized BPD oleh Majalah Infobank and The Asian Post.

Adapun penghargaan ini diberikan supaya dapat dijadikan contoh bagi kemajuan BPD-BPD di Indonesia. Sehingga dapat terus dengan tepat dan semakin baik menciptakan Good Corporate Governance (GCG).

Gubernur Sutarmidji mengatakan dalam hal ini memasuki tahun politik, jangan sampai Jajaran Direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) mau diintervensi oleh Kepala Daerah maupun DPRD untuk kepentingan politik.

Ia menegaskan bahwa tidak ada kaitannya biaya politik yang tinggi dengan operasional perbankkan.

Dikatakannya seperti Bank Pembangunan Daerah, kalau sebagai Direksi mau di intervensi oleh kepala daerah untuk kepentingan Cost Politiknya (Kepala daerah), dengan melakulan perbuatan yang menyimpang dalam mengeluarkan aset dan dana perbankan.

Midji pastikan tindakan tersebut sama artinya dengan gantung sendiri.

“Kalau sudah seperti itu, tentu sudah parah sekali, bagus keluar dari Direksi,” tegasnya dihadapan semua tamu yang hadir pada forum tersebut.

Gubernur Sutarmidji mengingatkan kepada pihak Direksi jangan pernah mau diperalat oleh Kepala Daerah, karena tidak mungkin dia (Kepala Daerah) yang bertanggung jawab dan pasti anda (Direksi).

Ia mengatakan apabila ada direksi seperti ini lebih parah dari yang menyuruh.

Sebab untuk hal yang salah saja yang bersangkutan berani melakukan hal tersebut.

“Saya waktu jadi Wali Kota Pontianak periode kedua tidak ada kampanye, mungkin bapak tidak percaya tapi tanya saja sama orang Pontianak. Silahkan masyarakat mau pilih lagi atau tidak,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa integritas pengelolaan perbank kan lah yang harus dijaga.