Kalender 2023 Lengkap Libur Nasional dan Cuti Bersama, Hari Raya Idul Adha 2023 Berapa Lama Lagi?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak informasi penting tanggal merah yang digunakan sebagai pertanda Libur Nasional di sepanjang Kalender 2023.

Kapan Idul Adha tahun Kalender 2023 Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah ada berapa hari lagi saat memasuki bulan Mei?

Pertanyaan ini mungkin menjadi bahan diskusi, menyusul diterbitkannya daftar Hari Libur Nasional 2023 dan Cuti Bersama melalui SKB 3 menteri.

Sebagaima diketahui pada saat datangnya momentum penting keagamaan selalu dijadikan Libur Nasional dihari tersebut, Tidak terlepas momentum Idul Adha.

Bagi umat muslim peringatan Idul Adha diperingati setiap tahun dan berdasarkan pantauan Tribunpontianak di Kalender 2023 versi Digital momentum Idul Adha akan diraykan pada tanggal 29 Juni 2023.

Jika demikian maka perayaan Idul Adha menyisakan 51 hari lagi terhitung mulai 10 Mei Kalender 2023.

Tentunya jika hari raya Idul Adha tiba maka anda pasti telah memiliki berbagai kegiatan atau rencana untuk mengisi momen pentig trsebut.

Sepanjang Kalender 2023 Pemerintah pusat sendiri telah menetapkan libur nasional dan cuti bersama sebanyak 24 hari dengan rincian cuti bersama sebanyak 8 hari dan libur nasional 16 hari.

Keputusan libur nasional dan cuti bersama ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 1006/2022, No. 3/2022 dan No. 3/2022 yang diteken oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Berikut daftar hari Libur Nasional dan Cuti Bersama sepanjang Kalender 2023 yang telah di putuskan bersama oleh pemerintah.

1 Januari: Tahun Baru 2023 Masehi

22 Januari: Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili

18 Februari: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

22 Maret: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945