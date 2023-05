FEKDI 2023 Ajang Mendukung Percepatan Transformasi Digital

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah sukses berkolaborasi menyelenggarakan acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021 dan 2022.

Dengan mengusung kolaborasi dan sinergi antara kementerian/lembaga dan asosiasi serta seluruh pelaku industri di dalam ekosistem ekonomi keuangan digital, maka dalam rangka mendorong inisiatif, strategi maupun inovasi Digital serta mendukung percepatan transformasi Digital, FEKDI pada tahun 2023 kembali diselenggarakan.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Jeffri Pakpahan, dalam sambutannya menyampaikan FEKDI 2023 mengusung tema: "Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth".

FEKDI 2023 yang merupakan bagian dari rangkaian acara Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 bertujuan untuk :

a) meningkatkan dukungan, partisipasi, dan sinergi dari industri, kementerian/lembaga, serta masyarakat terhadap kebijakan dan inisiatif digitalisasi sistem pembayaran Bank Indonesia maupun program digitalisasi kementerian/lembaga dan industri;

b) mendorong inovasi di bidang ekonomi dan keuangan Digital serta memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional;

c) mengkomunikasikan inisiatif dan kebijakan digitalisasi ekonomi keuangan, guna mendukung percepatan transformasi digital; dan

d) menggaungkan informasi dan partisipasi publik terhadap kegiatan Keketuaan ASEAN Indonesia 2023.

5. Dapat kami sampaikan, opening ceremony FEKDI Tahun 2023 juga akan dirangkaikan dengan launching implementasi QRIS antarnegara Indonesia-Malaysia serta implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Selanjutnya, FEKDI 2023 akan memuat berbagai event diantaranya Leaders Insight serta Casual Talkshow dengan tema di setiap harinya yaitu:

a) 8 Mei 2023, “Synergy and Innovation to Enhance Regional Economy”

b) 9 Mei 2023, “Forging Cross-Border Economic Interlinkages”

c) 10 Mei 2023, “Government Initiative and Strategy on Digitalization”

dengan narasumber berasal dari Organisasi Internasional, Pimpinan Kementrian dan Lembaga serta Asosiasi Sistem Pembayaran.