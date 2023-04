Cek Dana Bansos Pendidikan PKH Cair Tahap Berapa Saat ini? Daftar Jadi Pesertanya Disini!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID-Program Keluarga Harapan atau PKH anak sekolah untuk kategori siswa SD-SMA cair lagi sebesar Rp4,4 juta untuk dana pendidikan.

PKH anak sekolah yang cair lagi tahap 2 bulan April 2923 yang merupakan lanjutan dari penyaluran periode Januari 2023.

Segera daftar PKH anak sekolah agar siswa SD hingga SMA mendapatkan bantuan Rp4,4 juta yang cair tahap 2 bulan April 2923.

Total bantuan yang didapatkan penerima PKH anak sekolah untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA yakni sebesar Rp4,4 juta.

Setiap jenjang pendidikan mendapat nominal bantuan berbeda dengan rincian siswa SD dapat Rp900.000 per tahun, siswa SMP Rp1,5 juta per tahun, dan siswa SMA Rp2 juta per tahun

Sebagaimana dilansir dari PKH Reportase dalam tayangan Info Bansos, diketahui bahwa semua skema PKH akan dicairkan dalam 4 tahapan sepanjang tahun 2023.

Program unggulan pemerinta PKH anak sekolah sendiri cair empat tahap dalam satu tahun dengan jadwal sebagai berikut:

- Tahap 1 cair Januari, Februari, dan Maret

- Tahap 2 cair April, Mei, dan Juni.

- Tahap 3 cair Juli, Agustus dan September.

- Tahap 4 cair Oktober, November, dan Desember.

Untuk mendapatkan bantuan tersebut, siswa yang memenuhi syarat sebagai penerima bisa daftar secara online melalui aplikasi Cek Bansos.

Berikut syarat penerima PKH anak sekolah:

1. Tercatat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).