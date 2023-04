Mudik Lebaran Tanpa Takut Ketinggalan Kareta, Begini Cara Cek Jadwal KRL lewat Aplikasi KRL Access

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini informasi mengenai cara mengecek jadwal KRL lewat aplikasi KRL Access.

Seperti diketahui, musim mudik lebaranakan segera tiba, jangan sampai kamu ketinggal jadwal dari Kereta Rel Listrik (KRL).

KRL telah menjadi salah satu moda transportasi utama yang diandalkan warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Tentunya masyarakat yang ingin mudik menggunakan KRL wajib mengecek jadwal keberangkatan secara online.

Adapun jadwal dari KRL bisa dicek menggunakan aplikasi KRL Access, berikut ini ulasan lengkapnya.

Namun sebelum mengecek jadwal keberangkatan KRL ada baiknya mengetahui jalur keberangkatan dari KRL.

6 jalur KRL yang tersedia adalah:

- Jakarta-Bogor dengan relasi Jakarta Kota-Depok dan Jakarta Kota-Bogor;

- Jatinegara-Bogor dengan relasi Jatinegara-Depok, Jatinegara-Bogor, dan Angke-Nambo;

- Tanah Abang-Rangkasbitung dengan relasi Tanah Abang-Serpong, Tanah Abang-Parungpanjang, Tanah Abang-Maja, dan Tanah Abang-Rangkasbitung;

- Jakarta-Cikarang dengan relasi Jakarta Kota-Bekasi via Manggarai, Jakarta Kota-Bekasi via Pasar Senen, Jakarta Kota-Cikarang via Manggarai, dan Jakarta Kota-Cikarang via Pasar Senen;

- Duri-Tangerang;

- Jakarta Kota-Tanjung Priuk.

Menurut informasi dari laman krl.co.id, aplikasi KRL Access dapat didownload di App Store dan Google Play.