Bansos PIP 2023 Termin 1 Sudah Cair Sejak 1 April! Berikut ini Cara Ceknya dan Proses Pencairannya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini informasi mengenai pencairan PIP 2023.

Adapun seperti diketahui PIP merupakan singkatan dari Program Indonesia Pintar yang dialokasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Bansos PIP sudah dicairkan sejak 1 April 2023.

Lantas bagaimana cara mengecek Bansos PIP, yang bisa diakses melalui https://pip.kemdikbud.go.id.

Berikut ini ulasan lengkap mengenai pencairan dan cara mengecek Bansos PIP 2023.

• Bansos PIP Rp450.000 Cair April 2023, Bisa Diambil Pelajar Meskipun Tanpa Kartu Keluarga Sejahtera!

Seperti diketahui proses pencairan Program Bansos PIP sudah berlangsung sejak 31 Maret 2023.

Namun pada tanggal tersebut masih dilakukan proses pemindahan buku tabungan.

Bansos PIP baru bisa dicairkan pada 1 April 2023.

Penerima Bansos PIP 2023 termin 1 merupakan mereka yang datanya sudah ada pada tahun sebelumnya.

Menurut informasi dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan surat pencairan Bansos PIP 2023 termin satu.

• Cara Cek Penerima Bansos PIP Login Halaman pip.kemdikbud.go.id, Dicairkan 1 April 2023

Program PIP tersebut disalurkan agar dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya personal pendidikan Peserta Didik.

Adapun dana yang akan didapatkan oleh anak SD adalah Rp450 ribu per tahun, anak SMP mendapatkan Rp750 ribu per tahun, dan anak SMA mendapatkan Rp1 juta per tahun.

Bank penyalur untuk siswa SMA/SMK/SMALB dan Paket C adalah Bank Negara Indonesia (BNI).

Kemudian untuk jenjang pendidikan SD/SMP/SDLB/SMPLB, paket A serta paket B adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI).