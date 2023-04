Tahun 2023, Kuota Pupuk Subsidi di Kabupaten Sanggau Capai 9.640 Ton

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan (DKPTPHP) Kabupaten Sanggau melalui Kepala Bidang Tanaman Pangan, Yusmayani mengatakan bahwa kuota pupuk subsidi Kabupaten Sanggau tahun 2023 sebanyak 9.640 ton.

"Jumlah pupuk subsidi Kabupaten Sanggau sebanyak 9.640 ton, dengan rincian pupuk urea 4.975 ton dan pupuk NPK 4.665 ton dengan harga eceran tertinggi (HET) urea Rp 2.250 sedangkan untuk NPK Rp 2.300,"katanya, Minggu 2 April 2023.

Ema sapaan akrabnya mengatakan mengacu Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Republik Indonesia nomor 10 tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Permentan nomor 41 tahun 2021 hanya ada dua jenis pupuk subsidi dari sebelumnya 7 jenis pupuk subsidi.

“Dua jenis pupuk tersebut yaitu pupuk urea dan NPK yang diprioritaskan pada sembilan komoditas, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao,” jelasnya.

Ema menambahkan, keseluruhan kuota tersebut akan disalurkan ke 15 Kecamatan di Kabupaten Sanggau dengan kuota masing-masing dan kelompok tani yang telah terdaftar dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN).

“Penyaluran mulai dari produsen, distributor, kios resmi hingga sampai ke petani yang telah terdaftar di e-alokasi atau dulunya eRDKK. Jikalau pembeli pupuk subsidi tidak terdaftar maka akan tidak dilayani, data tersebut berdasarkan by name, by address dan NIK yang ada,” tuturnya.

Saat ini lanjutnya, untuk kelapa sawit tidak diperbolehkan lagi mengunakan pupuk subsidi berdasarkan Permentan tersebut. (*)

