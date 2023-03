Ingin Muncul "For You" di Twitter, Mulai 15 April Sudah Harus Bayar dan Berlangganan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - CEO Twitter, Elon Musk melalui akun Twitter resminya menyampaikan pengumuman pada Selasa 28 Maret 2023.

Melalui akun dengan handles @elonmusk, menerangkan bahwa ada perubahan di Twitter.

Musk menuliskan bahwa hanya akun yang memiliki lencana verifikasi saja (verified account) yang bakal muncul di tab “For You”. Aturan ini bakal diberlakukan per 15 April 2023.

Sebelumnya Tab "For You" ini biasanya berisi twit-twit yang sedang ramai diperbincangkan di linimasa.

Twit tersebut juga bisa muncul di linimasa pengguna lain meski pengguna tersebut tidak mem-follow akun yang bersangkutan.

“Mulai 15 April, hanya akun yang terverifikasi saja yang layak untuk tampil di laman rekomendasi 'For You',” papar Musk.

Dengan demikian, jika sebuah akun Twitter ingin twit-nya bisa muncul di halaman “For You”, maka akun tersebut harus terdaftar sebagai akun yang terverifikasi.

Atau ringkasnya, akun tersebut harus bayar langganan Twitter Blue agar mendapat lencana alias tanda centang.

Kebijakan yang diambil Elon Musk juga mengindikasikan bahwa akun biasa atau yang tidak terverifikasi oleh Twitter tidak akan muncul di bagian “For You”.

Pengguna Twitter sendiri saat ini bisa melihat linimasa dari dua tab yang berbeda yaitu "For You" dan "Following".

Berbeda dengan tab "For You", tab "Following" berisi twit sesuai urutan waktu atau secara kronologis.

Kemungkinan twit-twit dari akun yang tidak terverifikasi hanya akan muncul di tab "Following" tersebut.

Menurut Musk, langkah ini bisa dijadikan salah satu upaya untuk memberantas sejumlah akun bot yang mengandalkan kecerdasan buatan (AI/Artificial Intelligence).

“Ini adalah cara yang paling realistis untuk mengatasi masalah akun bot (yang mengandalkan) teknologi AI. Jika tidak, hal ini akan menjadi pertempuran yang sia-sia,” tambah Musk.