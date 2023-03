Twitter Hapus Centang Biru Gratis Mulai 1 April Mendatang, Ini Alasannya Menurut Elon Musk

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mulai 1 April mendatang, Twitter mengumumkan akan menghapus lencana atau centang biru gratis yang diberikan kepada akun-akun berpengaruh (influencer).

Informasi penghapusan lencana verifikasi ini disampaikan lewat akun resmi Twitter dengan handle @verified.

"Tanggal 1 April, kami akan mulai menghentikan program verifikasi lawas kami dan mulai menghapus centang verifikasi yang lama," tulis akun dengan handle @verified.

Di mekanisme lama, centang biru Twitter diberikan ke akun-akun resmi atau otentik milik tokoh berpengaruh, seperti selebritas, tokoh politik, aktivis, jurnalis, dan sebagainya.

Centang biru juga disematkan untuk akun resmi brand, media, atau perusahaan ternama.

• Apa Itu Mastodon, Aplikasi Media Sosial Baru Yang Menyainggi Twitter

Centang biru itu diberikan lewat proses verifikasi internal Twitter.

Nah, apabila akun-akun yang sudah mendapatkan centang biru secara gratis melalui kriteria verifikasi yang lama masih ingin mempertahankan lencana tersebut, mereka harus tetap berlangganan Twitter Blue.

Di sisi lain, akun bisnis dengan centang emas dan akun pemerintah dengan centang abu-abu mesti berlangganan Twitter Verified Organizations.

Berdasarkan laman resmi Twitter, biaya berlangganan Twitter Verfied Organizations dipatok 1.000 dollar AS (sekitar Rp 15 juta, kurs Rp 15.161) per bulan termasuk pajak ditambah 50 dollar AS (sekitar Rp 758.000) untuk setiap tambahan afiliasi layanan.

Harga ini bisa berbeda-beda tergantung negara. Hingga saat ini, belum ada detail harga untuk Indonesia.

Dengan demikian, Twitter tak mau lagi memberikan centang biru secara cuma-cuma untuk kepentingan apa pun.

Rencana ini merupakan realisasi dari janji CEO Twitter Elon Musk pada Desember tahun lalu.

Saat itu, Musk mengatakan akan menghapus semua centang biru gratis yang sudah diberikan ke akun-akun berpengaruh dan resmi, sebagaimana dihimpun dari Variety pada Jumat 24 Maret 2023.

"Dalam beberapa bulan yang akan datang, kami akan menghapus semua centang biru lawas. Sebab, cara pemberian (centang biru) sangat korup dan tidak masuk akal," tulis Musk.