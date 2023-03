Promo Bukber di 4 Hotel Berbintang di Pontianak Lengkap dengan Harga, Ada Menu Khas Timur Tengah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ramadan menjadi momen istimewa berkumpul bersama keluarga dan kerabat. Kesempatan ini tentu tak dilewati oleh perhotelan di Kota Pontianak untuk menawarkan berbagai promo menarik.

Beberapa hotel berbintang di Kota Pontianak menawarkan promo buka puasa bersama (bukber) dengan harga relatif murah mulai dari Rp90 ribuan. Ditambah, menu yang disajikan juga beragam mulai dari Nusantara hingga Timur Tengah.

Berikut promo bukber di 4 hotel berbintang di Kota Pontianak, cus simak:

1. Hotel Golden Tulip Pontianak

Hotel Golden Tulip Pontianak menawarkan paket bukber “Berkah Ramadhan” dengan menu yang sangat beragam mulai dari Appetizer dan Ta’Jil Hingga Dessert.

Tidak hanya itu, menu yang ditawarkan merupakan menu yang sangat special dan premium yaitu Lamb Carving, Beef Wellington, Peking Duck, Western Roasted Chicken, Whole Grilled Fish dan juga menu tradisional khas Kalimantan Barat, sehingga masyarakat dapat menikmati hidangan buka puasa dengan buffet yang mewah dengan total sajian per hari sebanyak 50 item dengan harga Rp 168.000 nett Per Orang.

Menariknya, ada diskon 15 persen minimal 5 Pax pada minggu pertama Puasa dan datang 10 orang, cukup membayar untuk 9 orang di hari ke-8 Ramadan.

Selain itu, undian akan dilakukan setiap hari sehingga bagi yang beruntung akan mendapatkan berbagai Voucher termasuk Voucher kamar Executive.

Promo lainnya adalah promo menginap di kamar pilihan mulai dari Rp 570.000 nett per malam, free Breakfast untuk 2 pax dan berbagai akses fasilitas berenang, gym dan Wifi.

2. Hotel Aston Pontianak

Sukses menggelar promo Buka Puasa Bareng (Bukber) dua tahun sebelumnya, Hotel Aston Pontianak kembali mengusung konsep 'Bukber Yang Dirindukan' dengan kembali mengangkat sajian menu masakan ala rumahan yang diberi nama Dapoer Ramadhan Season III.

Paket Dapoer Ramadhan ini menawarkan aneka sajian lengkap untuk berbuka puasa mulai dari takjil, makanan pembuka, makanan utama, menu penutup hingga sajian live cooking.

Dapoer Ramadhan season III ini digelar di Majesty, Garden Lounge yang terletak di lantai 1 mulai dari Pukul 17.54 WIB hingga 20.00 WIB.

Food & Beverages Manager Aston Pontianak, Riky Ismail mengatakan paket untuk per orangnya hanya Rp 130.000 nett dan ada promo Beli 10 Gratis 1 sepanjang Bulan Ramadhan.