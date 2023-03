Modena Kalbar Berikan Inspirasi Menu Diet Sehat yang Praktis Pada Masyarakat Landak

Demo memasak bertajuk "Be Healthy with Modena" yang dilaksanakan di Modena Home Care Ngabang, Kabupaten Landak, Kalbar, Sabtu 11 Maret 2023.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Modena Kalimantan Barat berikan tips and tricks sekaligus demo memasak bertajuk "Be Healthy with Modena" kepada masyarakat di Kecamatan Ngabang, yang dilaksanakan di Modena Home Care Ngabang, Kabupaten Landak, Kalbar, Sabtu 11 Maret 2023.

Demo memasak itu dipandu oleh Chef Asep Iswanto dengan menu Healthy Chicken Saltimbocca dan Herb Roasetd Chicken, menggunakan Modena MV 3116, yang telah sukses sebagai award wining product pada Indonesia Customer experience Award (ICXA 2023).

Risman Hasbi, Branch Manager Modena Pontianak, mengatakan pihaknya tidak akan pernah berhenti memberikan inspirasi untuk hidup sehat.

Karena Modena hadir bukan hanya untuk membantu aktivitas di rumah saja, tapi juga meningkatkan kualitas gaya hidup.

"Karena itulah salah satu misi kami dengan menyediakan solusi rumah tangga, bukan hanya untuk membantu aktivitas di rumah saja, tapi juga meningkatkan kualitas gaya hidup pelanggan. Selain bisa menyaksikan cooking demo, pelanggan pun bisa juga melihat dan merasakan sendiri banyaknya manfaat dari produk-produk Modena, " pungkasnya.

Menyambut baik kegiatan itu, Wati, seorang peserta mengaku senang karena mendapat sejumlah pengetahuan baru dalam hal memasak makanan sehat. Khususnya terkait bumbu-bumbu dapur yang masih jarang diketahui dan ditemukan di pasaran.

"Kegiatan seperti ini jarang ya dilaksanakan, kita harap lebih sering lagi kegiatan masak-masak seperti ini. Karena makanan yang sehat itukan wajib ya, apalagi untuk menunjang tumbuh kembang anak, " pungkasnya. (*)

