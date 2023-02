Soal PTS Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Semester 2, Kunci Jawaban UTS Tahun 2023 Pilihan Ganda 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pada artikel ini dibahas soal Bahasa Inggris kelas 7 SMP / MTs lengkap dengan jawabannya Semester 2 (Genap) tahun 2023.

Siswa dapat mempelajari soal dan jawaban sebagai persiapan menghadapi Ulangan Tengah Semester ( UTS ) atau Penilaian Tengah Semester ( PTS ).

Soal UTS atau PTS Bahasa Inggris kelas kelas 7 SMP / MTsini sebagai soal uji kemampuan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik.

Materi soal dan kunci jawaban yang dilansir dari Kuriku um 2013 tahun pelajaran 2022/2023

Berikut untuk ulasan dan pembahasan soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa kelas kelas 7 SMP / MTs Semester Genap dilansir dari sejumlah sumber:

1. I have ... orange in my bag.

a. a

b. an

c. some

d. any

2. There are three ... in the classroom.

a. box

b. boxs

c. boxes

d. boxies

3. There are five students in the classroom.

.......... Dania, Vida, Rani, Jihan and Firya.

a. She is

b. He is

c. I am

d. They are



4. Mr. Anwar is a pilot.

....... a kind man.

a. She is

b. He is

c. We are

d. They are



5. ...... thirty five students in my classroom.

a. There are

b. There is

c. That is

d. This is

6. . My mother has two....

a. baby

b. babys

c. babyes

d. babies

7. . There are pencil, pen, eraser and sharpener in the ....

a. pencil case

b. kitchen

c. toilet

d. book

8. The students are sitting on the ....

a. table

b. flag

c. chair

d. pen