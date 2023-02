Soal dan Kunci Jawaban PTS Bahasa Inggris Kelas 11 SMA Semester 2, Contoh UTS Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah rangkuman soal dan kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 11 SMA / SMK dan jawabannya Semester 2 (Genap) tahun 2023.

Soal UTS atau PTS Bahasa Inggris kelas 11 SMA / SMK ini sebagai soal uji kemampuan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik.

Soal dan jawaban dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda dan essay ini dimaksudkan sebagai persiapan menghadapi Ulangan Tengah Semester ( UTS ) atau Penilaian Tengah Semester ( PTS ).

Untuk materi soal dan kunci jawaban yang dilansir dari Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023

Inilah ulasan dan pembahasan soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa kelas 11 SMA / SMK Semester Genap dilansir dari sejumlah sumber:

A. Multiple Choice

Choose the correct answer by crossing a, b, c, d or e!

1. …. my mother was sleeping, I prepared tea on my own.

a. As b. Unless c. Besides d. Despite e. Eventhought

2. He apologized …. his bad behavior.

a. For b. because c. Since d. as e. Has

3. He was satisfied …. not overjoyed.

a. Yet b. but c. As d. Still e. Stillness

4. …. his sister, he is very naughty.

a. Likely b. Similar c. Unlike d. Differently e. Same

5. After months of studying hard, Meeta…. cleared IAS examination.

a. Initialy b. therefore c. consequently d. Finally e. final

The following letter is for number 1-5! Nov 17 th, 2022

Dear Grandpa,