Contoh Surat Izin Kuliah dengan Berbagai Sebab, Sakit, Acara Keluarga dan Lainnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa/Dok Hernandes

foto saat pelaksanaan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tanjungpura (Untan) Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama L-Men melakukan kerjasama berupa seminar terbuka untuk umum mengusung tema 'Truth Behind The Sports: Believe It Or Not'.