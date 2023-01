Satarudin Minta Event Cap Go Meh di Pontianak Masuk Kelender Event Wisata Nasional

Pemukulan beduk sebagai bentuk peresmian pembukaan event Cap Go Meh di Jalan Diponegoro Pontianak Kalimantan Barat, Senin 30 Januari 2023. Oki

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin meminta kepada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata untuk mengusulkan ke pemerintah pusat agar event Cap Go Meh di Kota Pontianak masuk ke kalender event wisata nasional.

Hal itu bukan tanpa alasan, ia menyebut, bahwa event cap go Meh di Kota Pontianak ini tidak kalah meriahnya dengan di Kota Singkawang maupun daerah lainnya.

"Kedepannya kita minta agar even Cap Go Meh di Pontianak ini masuk pada kalender event wisata nasional. Karena warisan budaya ini harus kita rawat dan jaga bersama," ucapnya, saat menghadiri pembukaan Event Cap Go Meh di Jalan Diponegoro Pontianak Kalimantan Barat, Senin 30 Januari 2023.

Menurutnya, event tersebut tentu sangat berdampak positif di banyak sektor terkhusus di sektor perekonomian.

Bagaimana tidak, lanjutnya dalam pagelaran event tersebut melibatkan banyak pelaku UMKM sehingga membantu dagangan mereka, sehingga bisa menampung produk anak bangsa.

Selain itu, event tersebut disebutkan, juga menghadirkan banyak pengunjung sehingga semakin tinggi perputaran ekonomi.

"Artinya kehadiran kegiatan ini juga bisa meningkatkan PAD Kota Pontianak," terangnya.

Dia menyarankan agar Dispora dan Bidang Kebudayaan Disdikbud Pontianak berkolaborasi untuk menjadikan event Cap Go Meh masuk kalender event wisata nasional.

"Saya pastikan kalau itu masuk kalender event nasional, maka banyak pengunjung berbondong-bondong datang ke Pontianak, karena hanya ada di Pontianak dan Singkawang digelar kegiatan besar-besaran seperti ini," ungkapnya.

Terlebih dari itu, dirinya juga menginginkan agar event tersebut bisa digabungkan hingga mendunia.

"Kalau perlu event ini jadikan hastag melalui media sosial bagi anggota DPRD dan ASN sehingga hingga terdengar ke seluruh Indonesia melalui media sosial," tukasnya. (*)

