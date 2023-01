Contoh Kalimat Pembuka Presentasi dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia yang Menarik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Pembukaan sering kali menentukan berapa lama audiens akan "menyetel" presentasi atau pidato yang akan kamu bawakan.

Jika kamu membuat audiens bosan sejak awal, kecil kemungkinan pesan dalam pidatomu akan tersampaikan secara efektif.

Presentasi adalah penyampaian suatu ide atau gagasan yang bisa berupa program, produk, proposal, laporan, dan lain-lain, di hadapan umum ataupun sekelompok orang.

Presentasi ini biasanya sering dilakukan untuk suatu proyek perusahaan, kegiatan, atau bahkan tugas kelompok sekolah atau mahasiswa.

Sebelum presentasi dimulai, selalu ada kalimat pembukaan atau pengantar Presentasi yang akan dipaparkan terlebih dahulu.

Tidak jarang Presentasi yang kita sajikan dalam Bahasa Inggris akan terlihat lebih keren. Lalu bagaimana kalimat pembuka Presentasi dalam Bahasa Inggris yang baik?

Kalimat Pembuka Presentasi dalam Bahasa Inggris

Contoh 1

Good morning, everyone! We are from (sebutkan kelompok). In this nice occasion, we will talk about (judul presentasi).

Contoh 2

Good morning, everyone! We are from (nama kelompok). We are proudly present the materials for our study, under the title (judul presentasi).

Contoh 3

Good morning, everyone! Today, we are from (nama kelompok) will begin our discussion about (judul presentasi).