Soal MIPA SD Lengkap Kunci Jawaban Pilihan Ganda Semester 2

Soal Pilihan Ganda

1. Akibat yang ditimbulkan karena tersumbatnya pembuluh darah arteri oleh gumpalan lemak adalah

….

A. berkurangnya jumlah darah merah

B. meningkatnya tekanan darah

C. menurunnya tekanan darah

D. berkurangnya jumlah darah putih

2. Menu makanan seimbang yang dapat kita konsumsi untuk menjaga kesehatan adalah ….

A. jagung, telur mata sapi, oseng tahu, jus alpukat, dan susu

B. nasi, telur dadar, sup brokoli, jus jeruk, dan susu

C. nasi, tempe goreng, jus mangga, anggur, dan susu

D. nasi goreng, sosis ayam, telur dadar, jus melon, dan susu

3. Meletusnya gunung berapi akan membuat beberapa wilayah disekitarnya tertutup debu vulkanik.

Upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan paru-paru ketika terjadi hujan abu vulkanik adalah …

A. memperbanyak minum air putih yang dingin

B. berada di luar ruangan agar tidak pengap

C. menggunakan kain basah sebagai masker

D. pintu dan jendela rumah dibuka agar udara berganti

4. Pasangan hewan dan cara perkembangbiakan yang tepat adalah ….

A. bintang laut dengan membelah diri

B. cacing pita dengan fragmentasi

C. amuba dengan tunas

D. anemon laut dengan tunas

5. Ciri-ciri fisik laki-laki pada masa pubertas adalah ….

A. tumbuh jakun, suara menjadi nyaring, dan pinggul membesar

B. dada membidang, pinggul membesar, dan suara membesar

C. dada membidang, tumbuh jakun, dan suara membesar

D. tumbuh jakun, dada membidang, dan pinggul membesar

6. Fahmi bought a 10000 - mAh power bank. The mAh unit is the quantity of...

A. Electric potential

B. Electric current

C. Electric charge

D. Electric energy

7. Planet yang memiliki suhu paling panas adalah...

A. Merkurius

B. Venus

C. Bumi

D. Yupiter

8. Berikut ini adalah daftar kalor jenis dari beberapa bahan

Berdasarkan data tersebut, apabila zat memiliki massa sama dan mengalami kenaikan suhu yang sama besar, maka urutan jenis bahan dari mudah sampai sukar dipanaskan pada rentang waktu yang sama adalah...

A. Air, Es, Aluminium, Besi

B. Air, Besi, Aluminium, Es

C. Besi, Aluminium, Es, Air

D. Besi, Es, Aluminium, Air

9. Dua buah wadah masing-masing berisi air dan minyak dengan massa jenis 1000 kg /m3 dan 800 kg/m3. Sepotong kayu dengan massa jenis 600 kg /m3 dimasukkan ke kedua wadah. Jika volume kedua zat cair sama besar, maka gambar yang mewakili kondisi tersebut adalah...