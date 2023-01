Soal Latihan Try Out IPA Kelas 9 SMP Tahun 2023 Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Memasuki kenaikan kelas siswa pasti akan menghadapi ujian sekolah seperti Try Out untuk Kelas 9 SMP

Umumnya Try Out akan dijalani oleh siswa atau peserta didik yang sudah berada di jenjang kelas akhir untuk ke jenjang selanjutnya.

Untuk menghadapi ujian sekolah Try Out ini tentu harus dilakukan dengan sejumlah persiapan yang matang.

Diantaranya berlatih dengan latihan Try Out meskipun soal dari tahun lalu tapi ada kemungkinan akan keluar pada tahun 2023 ini.

Berlatih dengan soal Try Out secara langsung akan lebih spesifik dalam menghadapi soal ujian Try Out.

Berikut soal latihan Try Out pelajaran IPA Kelas 9

Jawaban soal dengan memilih jawaban yang paling benar melalui a, b, c dan d

1. Dua muatan masing-masing sebesar 6 X 10-6 C terpisah pada jarak 3 mm ( K = 9 X 109 Nm2/C2). Gaya interaksi yang timbul sebesar . . . .

a. 36 N

b. 108

c. 3,6 X 104 N

d. 1,08 X 105 N

2. Awan -awan di langit dapat bermuatan listrik, karena . . . .

a. awan menerima muatan dari lapisan ionosfer