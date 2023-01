Wabup Ontot Tinjau Lokasi Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Sanggau dan Kalbar 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot meninjau lokasi pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten Sanggau dan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 di kompleks Sabang Merah, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalbar, Kamis 19 Januari 2023.

Wabup Yohanes Ontot mengatakan bahwa peninjauan dilakukan berkaitan dengan rencana penataan lingkungan, ketersediaan air bersih dan penerangan di lokasi pelaksanaan MTQ tersebut. Akan tetapi, secara umum persiapan sudah sangat baik, hanya beberapa fasilitas yang harus segera diselesaikan.

"Kita masih ada waktu untuk memaksimalkan lokasi Sabang Merah ini, saya bersama beberapa OPD melihat apa saja yang harus dipersiapkan betul. kita harus jadi tuan rumah yang baik," kata Yohanes Ontot.

Oleh karenanya, Ontot berharap agar fasilitas dan kelengkapan sarana pendukung dapat segera dirampungkan dalam waktu dekat. Sehingga semua kebutuhan untuk pelaksanaan MTQ dapat terakomodir dengan baik.

"Harapannya, dengan persiapan yang maksimal, kita juga semakin bersemangat untuk menjadi pemenang yang bermartabat," ujarnya.

Ontot menambahkan, even MTQ harus dipahami sebagai even masyarakat Sanggau, sehingga tidak ada lagi image bahwa ini hanya even umat Islam. Oleh karenanya, semua lapisan masyarakat harus mendukung penyelenggaraannya.

"Jangan berpikir ini hanya even bagi umat Islam, ini even kita masyarakat Sanggau. Semua mesti mendukung dan sama-sama mensukseskan penyelenggaraannya. Kalau kita sudah berpikir bahwa ini even kita bersama, saya yakin kita punya rasa tanggung jawab, agar Sanggau bisa menjadi tuan rumah yang baik," pungkasnya.

