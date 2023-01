Soal Bahasa Inggris Kelas 1 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda dan Isian

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal pilihan ganda dan isian dalam pelajaran Bahasa Inggris Kelas 1 pada Kurikulum Merdeka.

Pelajaran Bahasa Inggris dalam bentuk soal sebagai latihan untuk meningkatkan kemampuan dalam menjawab soal.

Soal Bahasa Inggris merupakan soal praktek yang perlu dilatih, semakin banyak latihan akan meningkatkan pemahaman.

Pastikan memperbanyak hafalan kosakata agar dapat semakin mudah dalam mengerjakan soal Bahas Inggris.

Berikut soal Bahasa Inggris Kelas 1 lengkap kunci jawaban soal pilihan ganda dan isian

Soal pilihan ganda

1. Cara penulisan 2 dalam Inggris adalah...

a. tu

b. two

c. too

2. Cara penulisan 5 dalam Bahasa Inggris adalah...

a. five

b. fif

c. fife

3. Four plus three is...

a. 34

b. 7

c. 1

4. My ... is Rani.

a. age

b. live

c. name

5. I am ... years old.

a. live

b. seven

c. study

6. Selamat pagi dalam Bahasa Inggris adalah...

a. good evening

b. good night

c. good morning

7. Selamat malam dalam Bahasa Inggris adalah...

a. good evening

b. good night

c. good morning

