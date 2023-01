Contoh Undangan Ulang Tahun dalam Bahasa Inggris yang Keren dan Kekinian, Happy Birthday!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Hai Tribuners, kamu sedang bingun mencari undangan Ulang Tahun untuk anak?

Kali ini Tribun Pontianak akan membagikan format undangan Ulang Tahun yang bisa kamu share ke meia sosial, loh.

Merayakan ulang tahun memang menjai momen terspesial bagi kita dan keluarga.

Maka engan mengundang orang-orang terdekat, kamu bisa berbagi kebahagiaan inin juga ya!

Berikut ini undangan Ulang Tahun dalam Bahasa Inggris yang bisa kamu bagikan ke keluarga dan teman dekatmu. Ya, Let’s go!

Bahasa Inggris

1. Pontianak, January 11, 2023 To: Miss Rossa Anjani Dear Miss Rossa Anjani,I hope you’re always doing well. Along with this letter, I would like to invite you to attend my Birthday party which will be held on: Date: January 20, 2023 Time: 07.00 PM – endPlace: The Ballroom of JW Marriot Hotel, Mega Kuningan I hope you will be there and share happy moments on my birthday. Best Regards,

Maudy.

2. Dear my beloved friend

Oh yeah, I would like to invite you come to my 18th birthday! Bring your sincere present

Place: J&W Cafe

Dress Code: Blue Casual Dress

Time: 7.00 p.m – 9.00 p.m

Day/Date: Saturday Night/ 30 January 2023

I’m waiting for your coming! Come before 7.00 p.m and wear your Blue casual dress!

Thank for your nice attention friend

My sincere greeting,